Resident Evil Zero получила привлекательный демейк в стиле оригинальной PSX-трилогии ©

Моддеры, похоже, помешались на создании демейков для Resident Evil. В последние годы можно было наблюдать, как ряд талантливых игроков создавали альтернативные версии таких любимых игр, как Resident Evil Code: Veronica, Resident Evil 4 или Resident Evil 7, которые очень похожи, как визуально, так и в игровом плане, на игры, созданные в рамках оригинальной трилогии. Resident Evil Zero, приквел к первой Resident Evil, не менее известен, и ютубер, известный под ником Hack Games Longplay Channel, опубликовал забавную демку данной игры, в которой, как и в других, переработана графика и механика, чтобы игра была похожа на видеоигры, выпущенные на первой PlayStation.

Как сообщает The Gamer, этот демейк немного особенный, поскольку на самом деле является модификацией, использующей в качестве основы оригинальную версию Resident Evil 2. Хотя создатели не стали полностью адаптировать игру под "стиль PSX", в нем можно воспроизвести большую часть мифического и клаустрофобного участка поезда, с которого начинается игра.

Забавно, но факт: на создание демейка авторов вдохновил сам проект Resident Evil Zero. Как известно ярым фанатам, этот приквел изначально задумывался как игра для Nintendo 64, но в какой-то момент Capcom возобновила разработку, чтобы перенести ее полностью на Nintendo GameCube.