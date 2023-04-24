Для ремейка Resident Evil 4 вышло обновление 1.05

Сегодня компания Capcom выпустила новое обновление 1.05 для ремейка Resident Evil 4. В примечаниях к обновлению упоминаются исправления для PS4, PS5, PC и Xbox Series.
Для пользователей PlayStation 5 и PlayStation 4 исправлено некорректное отображение текста в пояснениях к некоторым трофеям на бразильском португальском и латиноамериканском испанском языках.
Игроки Xbox Series X|S больше не будут сталкиваться с проблемами при запуске игры, если был установлен загружаемый контент и вошла учетная запись с ограничениями на контент.
Кроме того, исправление мертвой зоны стиков, реализованное 7 апреля, было дополнительно скорректировано для пользователей Xbox Series X|S. Изменения, внесенные в процесс рендеринга графики в тот же день, также были скорректированы. Размеры обновления: 290 МБ (PC), 491 МБ (консоли).
[PlayStaion 5 / PlayStation 4 / XBOX SERIES XIS / Steam]
- Исправлена проблема, из-за которой некоторые ключевые предметы становились недоступными, не позволяя игроку пройти основной сюжет. (Анонсировано 31 марта 2023 года)
- Исправлена проблема, из-за которой игроки могли искривляться сквозь стены при использовании прицела в некоторых областях.
[PS5 / PS4]
- Исправлено некорректное отображение текста в пояснениях к некоторым трофеям на некоторых языках.
- (Бразильский португальский и латиноамериканский испанский)
[XSX|S]
- Исправлена проблема, из-за которой игра не запускалась, если был установлен загружаемый контент, а учетная запись с ограничениями на контент была зарегистрирована.
- Исправления мертвой зоны стиков (диапазон, в котором стики контроллера не реагируют на движение), сделанные 7 апреля, были дополнительно скорректированы.
- Изменения в процессе рендеринга графики, внесенные 7 апреля, были скорректированы.
[PS5 / PS4 / XSX|S / Steam].
Другие различные исправления ошибок.
Если вы играете в игру на Xbox Series, новый патч должен улучшить общее впечатление от игры. Вы также можете ознакомиться с примечаниями к патчу на официальном сайте Resident Evil 4.
Resident Evil 4 Remake уже вышла для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и PC. Игра была разработана и издана компанией Capcom.
Всю игру прошёл и ни каких вообще проблем не замети, фпс стабильно держится, багов не видел, глюков тоже... Игра очень понравилась, стоит своих денег...
Фикс прицела это сильно. F спидранераи)
Все теперь не заспидранить)))
Печально на самом деле :( очень сильно любил скип через дверь, где Эшли на бульдозере сносит, теперь даже хз как это скипать, видимо будут рпг брать или мощные гранаты для взрыва стены
Очень это грустно, я только вошел во вкус и научился этим фокусам, думал щас пройду, получится на s+ пройти, а они вот так,
Ниразу таких ошибок не было на пк. У меня только подлагивания периодические в переходах между секциями локации. Но, похоже у кого моники выше 60 Гц ощущают это куда меньше или же вообще лагов нет.
У меня вообще скип через дверь не получался ((( а теперь это исправили.
сука =(
только что чекнул ворота перед лифтом, лифтом что идёт после крана с шаром, через ворота на засове не получилось просочится =( , спрашивается а нахрена эти фокусы надо было фиксить?
Лучше бы U3 добавили, а то взяли выпилили самого интресного мутанта.
Спустя ровно месяц соизволили наконец-то выпустить второй патч.
Вообще-то уже выходил патч 1.004
Что, игра без него непроходимая была?
Ну как бы да.