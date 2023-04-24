Для ремейка Resident Evil 4 вышло обновление 1.05 ©

Сегодня компания Capcom выпустила новое обновление 1.05 для ремейка Resident Evil 4. В примечаниях к обновлению упоминаются исправления для PS4, PS5, PC и Xbox Series.

Для пользователей PlayStation 5 и PlayStation 4 исправлено некорректное отображение текста в пояснениях к некоторым трофеям на бразильском португальском и латиноамериканском испанском языках.

Игроки Xbox Series X|S больше не будут сталкиваться с проблемами при запуске игры, если был установлен загружаемый контент и вошла учетная запись с ограничениями на контент.

Кроме того, исправление мертвой зоны стиков, реализованное 7 апреля, было дополнительно скорректировано для пользователей Xbox Series X|S. Изменения, внесенные в процесс рендеринга графики в тот же день, также были скорректированы. Размеры обновления: 290 МБ (PC), 491 МБ (консоли).

[PlayStaion 5 / PlayStation 4 / XBOX SERIES XIS / Steam]

Исправлена проблема, из-за которой некоторые ключевые предметы становились недоступными, не позволяя игроку пройти основной сюжет. (Анонсировано 31 марта 2023 года)

Исправлена проблема, из-за которой игроки могли искривляться сквозь стены при использовании прицела в некоторых областях.

[PS5 / PS4]

Исправлено некорректное отображение текста в пояснениях к некоторым трофеям на некоторых языках.

(Бразильский португальский и латиноамериканский испанский)

[XSX|S]

Исправлена проблема, из-за которой игра не запускалась, если был установлен загружаемый контент, а учетная запись с ограничениями на контент была зарегистрирована.

Исправления мертвой зоны стиков (диапазон, в котором стики контроллера не реагируют на движение), сделанные 7 апреля, были дополнительно скорректированы.

Изменения в процессе рендеринга графики, внесенные 7 апреля, были скорректированы.

[PS5 / PS4 / XSX|S / Steam].

Другие различные исправления ошибок.

Если вы играете в игру на Xbox Series, новый патч должен улучшить общее впечатление от игры. Вы также можете ознакомиться с примечаниями к патчу на официальном сайте Resident Evil 4.

Resident Evil 4 Remake уже вышла для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и PC. Игра была разработана и издана компанией Capcom.