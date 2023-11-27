Энтузиасты превращают ремейк Resident Evil 4 в долгожданный ремейк Silent Hill 2

Японская компания Konami заметно затягивает с анонсом ожидаемого ремейка Silent Hill 2. На отсутствие новостей обращают внимание не только профессиональные журналисты, но и обычные игроки, которые разными способами пытаются скоротать ожидание. Часть таких геймеров объединилась в небольшое сообщество, которое стремится создать собственный ремейк Silent Hill 2 на основе недавно выпущенного хоррора Resident Evil 4.

Для этого энтузиасты создают небольшие модификации, которые заменяют оригинальные модели в ремейке Resident Evil 4. Они уже успели выпустить целый набор костюмов для Леона и Эшли, который отсылает к ключевым персонажам оригинальной Silent Hill 2. Модификация Silent Hill Outfit Pack позволяет увидеть Леона в образе Гарри Мейсона, Аду - Сибил Беннет, Луиса - Майкла Доктора Кауфмана, а Эшли - пропавшей девушки Алессы Гиллеспи или медсестры Лизы Гарланд.

Некоторые пользователи создают более радикальные моды и заменяют героев на монстров из Silent Hill. Например, для Resident Evil 4 существует мод, который заменяет Аду Вонг на жуткую медсестру. Также есть отдельная модификация, добавляющая узнаваемый из серии Silent Hill непроглядный белый туман.

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