Хакерша EMPRESS взломала игру Resident Evil 4 Remake ©

EMPRESS взломала Resident Evil 4 Remake от CAPCOM, вышедшей полтора месяца назад.



В своём посте в телеграмме, императрица заявила, что "Мужчинам пора в отставку, так как ваши возможности сейчас снижаются..."



Resident Evil 4 Remake - полноценный ремейк культовой четвертой части, которая по праву считается одной из лучших в серии. Разработчики учли критику фанатов после выпуска ремейка третьей игры и не стали далеко отходить от корней, придерживаясь курса, взятого на Resident Evil 2. Сюжет не претерпел кардинальных изменений, однако добавились некоторые сюжетные линии, которых не было в оригинале, расширились арки второстепенных героев и, конечно же, улучшилось управление и значительно обновилась графическая составляющая.