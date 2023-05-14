Resident Evil 4 10.01.2005
9.2 5 019 оценок

Хакерша EMPRESS взломала игру Resident Evil 4 Remake

©
Тамир Беноевский

EMPRESS взломала Resident Evil 4 Remake от CAPCOM, вышедшей полтора месяца назад.

В своём посте в телеграмме, императрица заявила, что "Мужчинам пора в отставку, так как ваши возможности сейчас снижаются..."

Resident Evil 4 Remake - полноценный ремейк культовой четвертой части, которая по праву считается одной из лучших в серии. Разработчики учли критику фанатов после выпуска ремейка третьей игры и не стали далеко отходить от корней, придерживаясь курса, взятого на Resident Evil 2. Сюжет не претерпел кардинальных изменений, однако добавились некоторые сюжетные линии, которых не было в оригинале, расширились арки второстепенных героев и, конечно же, улучшилось управление и значительно обновилась графическая составляющая.

ПК Анонсы
21
28
Последние посты по игре Resident Evil 4
Resident Evil 4 Remake "Костюм Тины Армстронг"
Resident Evil 4 Remake "Костюм Тины Армстронг"
Resident Evil 4 Remake "Капитан Прайс заменяет Леона"
Resident Evil 4 Remake "Капитан Прайс заменяет Леона"
Фанат Resident Evil 4 нарисовал картину маслом деревни игры
Фанат Resident Evil 4 нарисовал картину маслом деревни игры
Комментарии: 28
Ваш комментарий
Jarvis666

К чему она это постоянно высиrает? У неë что больше года не было секса?

6
Владимир Кочетов

Был, но с денувой)

13
Хлыст

И как обычно послание мужскому полу в NFO (image)

Original

Спойлер
5
Тамир Беноевский

Баба реально е6нутая (если, конечно, она реальная девка за компом)

7
Владимир Кочетов

забавно, ибо это противоречивое заявление как раз показывает потерю самообладания автора

6
sinmaxxx

оно еще и зарифмовано! ну, все

0
Kolyambus55RUS

Мне кажеться, что она примерно такая:

3
prowkan

Вот теперь действительно видно, что это русская женщина.

1
Сергей Понащенко

Я бы советовал останавливаться в посту на том, что она взломал игру и всё на этом. Явно, никому не интересно, что она там пишет. А лишний раз читать чушь... Ну нафиг это надо по сути?! Это больше на троллинг похоже. Чтобы у парней жёпа горела)

5
Тамир Беноевский

Все мы прекрасно знаем как выглядят люди, с рода принижающих противоположный пол из-за наличии факторов, которых предоставила им жизнь). Чот мне не верится, что это няшная кошечка-тянка с гетерохромией. Либо бабища подстать современным фемкам по внешке и характеру, либо мужлан хайпится. В любом случае, за кряк спасибо, а так, пускай идёт наxuй ;3

0
sinmaxxx
Явно, никому не интересно, что она там пишет.

оно и видно лол

0
Skorskis Тамир Беноевский

зачем создавать стереотипы или начинать верить в созданные. Разве няшная кошечка-тянка с гетерохромией не может быть лютой фемкой с стервозным характером или же полной чёрной бабищей без измовских взглядов и добрейшей души? Нам скармливают стереотипы, мы агримся но хаваем, начинаем верить что так и есть. На самом деле (только что загуглил) яростные феминистки есть очень няшные, не все конечно, сам посмотри. Удивишься многим известным фамилиям :)

В любом случае, за кряк спасибо, а так, пускай идёт наxuй ;3

отличные слова!

1
Тамир Беноевский Skorskis

Ладно, перефразирую. Многие) Но такой ментальный уровень портит любую красивую внешность. Амплуа они своё получили.

1
sinmaxxx Skorskis
отличные слова!

ага, слова не мальчика, но мужа.

0
HITMAN 5

Без мужика её бы и не было.

4
SoyerChannel

дак ей по факту донатят мужики за взлом,бабам это нафиг потому что не надо,геймерш меньше на много. получается,если бы не мужики,то она бы писю сосала=D

4
JohnTornton

опять же, чтоб сосать писю ей нужен был бы мужчина)

а вообще она на свет не появилась бы, если б не мужчина, который пустил свой отряд в женщину

-1
Kostet12

увы женщина, это невозможно! становитесь в очередь!

3
Treiv

мужчинам в отставку? что эта женщина себе позволяет?! она походу настолько себя возомнила самостоятельной, что даже наверно не видит всю работу ее команды состоящих из мужиков

2
csander2025

они не мужики а рабы.

0
Kazerad

Не хорошо она так про своего отца.

2
askazanov

Отлично! !!

1
andrkar
1
PsychoMant1s

Эх сучка, явно хочет порки. Сума сошла самка. С нашими законами- самка дуреть стала.

0
Akira Okumura

Игру то написали мужики, попробовала бы это для начала

0
Butcherly

Пара гигачадов просто радуется взлому, пока остальные 99% комментов демонстрируют 50 оттенков ущемления. С самооценкой у пегача явные проблемы, раз даже такой отборный жир настолько его задевает.

0
sinmaxxx

и не говори. аж смотреть противно.

0