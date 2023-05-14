EMPRESS взломала Resident Evil 4 Remake от CAPCOM, вышедшей полтора месяца назад.
В своём посте в телеграмме, императрица заявила, что "Мужчинам пора в отставку, так как ваши возможности сейчас снижаются..."
Resident Evil 4 Remake - полноценный ремейк культовой четвертой части, которая по праву считается одной из лучших в серии. Разработчики учли критику фанатов после выпуска ремейка третьей игры и не стали далеко отходить от корней, придерживаясь курса, взятого на Resident Evil 2. Сюжет не претерпел кардинальных изменений, однако добавились некоторые сюжетные линии, которых не было в оригинале, расширились арки второстепенных героев и, конечно же, улучшилось управление и значительно обновилась графическая составляющая.
Хакерша EMPRESS взломала игру Resident Evil 4 Remake©
EMPRESS взломала Resident Evil 4 Remake от CAPCOM, вышедшей полтора месяца назад.
К чему она это постоянно высиrает? У неë что больше года не было секса?
Был, но с денувой)
И как обычно послание мужскому полу в NFO (image)
Original
Баба реально е6нутая (если, конечно, она реальная девка за компом)
забавно, ибо это противоречивое заявление как раз показывает потерю самообладания автора
оно еще и зарифмовано! ну, все
Мне кажеться, что она примерно такая:
Вот теперь действительно видно, что это русская женщина.
Я бы советовал останавливаться в посту на том, что она взломал игру и всё на этом. Явно, никому не интересно, что она там пишет. А лишний раз читать чушь... Ну нафиг это надо по сути?! Это больше на троллинг похоже. Чтобы у парней жёпа горела)
Все мы прекрасно знаем как выглядят люди, с рода принижающих противоположный пол из-за наличии факторов, которых предоставила им жизнь). Чот мне не верится, что это няшная кошечка-тянка с гетерохромией. Либо бабища подстать современным фемкам по внешке и характеру, либо мужлан хайпится. В любом случае, за кряк спасибо, а так, пускай идёт наxuй ;3
оно и видно лол
зачем создавать стереотипы или начинать верить в созданные. Разве няшная кошечка-тянка с гетерохромией не может быть лютой фемкой с стервозным характером или же полной чёрной бабищей без измовских взглядов и добрейшей души? Нам скармливают стереотипы, мы агримся но хаваем, начинаем верить что так и есть. На самом деле (только что загуглил) яростные феминистки есть очень няшные, не все конечно, сам посмотри. Удивишься многим известным фамилиям :)
отличные слова!
Ладно, перефразирую. Многие) Но такой ментальный уровень портит любую красивую внешность. Амплуа они своё получили.
ага, слова не мальчика, но мужа.
Без мужика её бы и не было.
дак ей по факту донатят мужики за взлом,бабам это нафиг потому что не надо,геймерш меньше на много. получается,если бы не мужики,то она бы писю сосала=D
опять же, чтоб сосать писю ей нужен был бы мужчина)
а вообще она на свет не появилась бы, если б не мужчина, который пустил свой отряд в женщину
увы женщина, это невозможно! становитесь в очередь!
мужчинам в отставку? что эта женщина себе позволяет?! она походу настолько себя возомнила самостоятельной, что даже наверно не видит всю работу ее команды состоящих из мужиков
они не мужики а рабы.
Не хорошо она так про своего отца.
Отлично! !!
Эх сучка, явно хочет порки. Сума сошла самка. С нашими законами- самка дуреть стала.
Игру то написали мужики, попробовала бы это для начала
Пара гигачадов просто радуется взлому, пока остальные 99% комментов демонстрируют 50 оттенков ущемления. С самооценкой у пегача явные проблемы, раз даже такой отборный жир настолько его задевает.
и не говори. аж смотреть противно.