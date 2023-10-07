Игроки считают, что в ремейке Resident Evil 4 слишком много помощи. Разработчики ответили

Споры по поводу сложности видеоигр никогда не заканчиваются. Последнее касается так называемой желтой лестницы в Resident Evil 4 Remake, то есть краски, которую разработчики нанесли на некоторые лестницы, чтобы было понятно, что ими можно пользоваться. По мнению некоторых игроков, это ненужное решение. Однако некоторые разработчики объяснили, что иногда реализм — не самое правильное решение.
Алекс Рашди из @13amgames отметил в своем посте:
«Нам пришлось рассказать нескольким взрослым, как держать контроллер, чтобы они не держали его задом наперед».
Дэмион Шуберт из Boss Fight вместо этого объяснил, что чем более реалистичной становится графика игр, тем больше потребность в визуальных предложениях такого рода, даже если они не очень реалистичные:
«Это один из тех нелогичных случаев, когда реализм менее захватывающий. Погружение измеряет не то, насколько реалистично выглядит трава, а то, насколько игрок погружен в поток событий. То, что нарушает вовлеченность, — это то, что нарушает ход игры, обычно потому, что вы знаете, что вам нужно делать, но не можете понять, как взаимодействовать, чтобы это сделать».
Затем разработчик объяснил, что попытка открыть тридцать дверей, чтобы найти нужную, в конечном итоге нарушает поток, потому что возникающая в результате скука привлекает внимание к недостаткам симуляции. Короче говоря, немного желтой краски экономит время и не отвлекает игрока от действительно интересных вещей.
Было бы не плохо делать подобную помощь опциональной.
В последней Ларе Крофт было такое.
Кстати да, было бы неплохо выключать всякие штуки которые мешают дополнительному погружению и совсем не нужны опытным игрокам
Я мод ставил в ре4, чтобы убрать жёлтую краску.
Ну понятно, игроков держат за умственно отсталых
Такие игроки...
Игры где нет подсказок ты и сам играть не будешь. Хорошо выдавать себя за умного когда это не опровергнуть)
Игры с многомиллионным тиражом от господина Миядзаки с тобой не согласны.
которые вы проходите с открытыми гайдами на втором мониторе) или телефоне, харе заливать)
Если бы в игре можно было пользоваться окружением также, как и в реальности, тогда ничего раскрашивать в жёлтый цвет не нужно. Но набор действий с окружением ограничен. Поэтому логично как-то подсветить те объекты, с которыми можно взаимодействовать. Чтобы игрок не тыкался от угла к углу в поисках объекта взаимодействия.
Возмущаются только любители разгадывать сранные шарады
Я думаю что если бы не эти жёлтые лестинцы то было бы очнь много проблем в прохождении большинства игр, особенно сейчас, когда графика в играх иногда не отличима от реальности, трудно найти то что нужно для дальнейшего продвижение в сюжете.
К сожалению, графика ещё не дошла до уровня реальности, когда у большинства 1060 ещё карточки, какая тут реальность)))
Не вижу в этом абсолютно ничего плохого. Разрабы(не капком, а вообще) уже набили тысячу и одну шишку в подобных моментах. Просто вспомните целую тучу игр времен пс1-пс2, где не было подсказок и ты был вынужден обшаривать каждый угол, пока в какой-то момент не находил дверь или лестницу которая вообще не бросается в глаза, сливаясь с окружением. И раньше, когда игр было мало, такое могло сходить с рук. Сейчас у среднестатистического игрока нет на это времени, и в целом правильно написано - тыканье в каждый угол сбивало бы темп геймплея. И по мне в re4 он как раз отлично выдержан.
Так надо просто делать, чтоб дверь не сливалась с окружением и бросалась в глаза.
Вроде игровой индустрии не один десяток лет и подобные аспекты должны быть всем известны и проработаны.
Вопрос - зачем? Чтобы осчастливить пару "не казуалов", но потратить на это целую тонну ресурсов? Перерабатывать локации, освещение, и пр лишь для этого? Сюжетные места которые ты и так не пропустишь обычно не помечены, там все работает как нужно, а вот лестницы и ящики в пылу боя можешь пропустить, напротив хорошо видны. Это и называется геймдизайн. Когда у тебя пара патронов в магазине, и ты краем глаза замечаешь помеченный желтым ящик и мозг мгновенно выстраивает план действий. Увернуться, добежать до него, облутать, ведь там могут быть патроны сто спасут тебе жизнь. И та же фигня с лестницами. Убегая от врагов, ты уже на рефлексе, замечая цвет, можешь понять что туда можно подняться чтобы сбежать от врагов, например, или что там может быть тайник.
Я прошел игру четыре раза, но никогда эти пометки не раздражали. Напротив, помогали лучше ориентироваться и действовать более комплексно. И сразу видно когда ты облутал локу, без необходимости тыкаться в каждый ящик проверяя можно ли его разбить. Я просто представляю сколько бы сил и ресурсов нужно было потратить на то чтобы правильно выставить КАЖДЫЙ ящик в игре, чтобы игрок его замечал, и это бессмысленная титаническая работа. Желтая краска, это проще, и разрабы могли потратить время на более нужные вещи, например на оптимизацию. Всем бы блин такую оптимизацию как у ре4.
Сделать заметным ящик или другой важным предмет можно множеством способов без всяких маркировок или огромных пометок.
Тут скорее вопрос в отношении - проработать правильно атмосферу и локацию или "и так сойдет, а для аутов пометим краской"
Расскажи тогда как сделать каждый ящик заметным, в том числе и коробки на полках так, что бы их замечали, но и в глаза это не бросалось(уже парадокс, прикинь?). И яркий пример в игре есть в ссаных светильниках на потолке и деревьях, которые без ежеминутного заглядывания в карту не увидишь. Их скрип я либо не слышу, либо он не бросается в уши, уже не говоря о том, что бы их увидеть. Да боже, я даже после того, как в карту посмотрю на примерное расположение не всегда их замечаю тупо потому, что они сливаются с окружением.
Ну, этот резик я пока не играл, как дойдут руки, поиграю, посмотрю там что к чему, то скажу.
Ну, не замечать лестницы чтоб их нужно было маркировать краской - это уже нужно быть совсем инвалидом. Нужно просто делать так, чтоб всякие подобные лестницы, двери и тому подобные вещи подчеркивались в игре органично - например фонарем расположенным рядом, направлением света и тому подобные вещами, а не тупо краской.
Также и прочие взаимодействия можно сразу делать понятными, но органичными.
Или дать нормальное не привязанное управление. Все равно это тупо шутерок с тентаклями.
Нам пришлось рассказать нескольким взрослым, как держать контроллер, чтобы они не держали его задом наперед
Аахахах )))
А нехер его вообще держать таким взрослым, пусть держат то, что они привыкли.
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Что за убогий заголовок
А то что ящики надо вычищать от этой дряни никто там не говорил? И какой тут реализм, игра и так слишком простая, но тебя уже конкретно показывают что ты пятилетний.
Говорил:
https://www.playground.ru/resident_evil_4/news/posle_demoversii_remejka_resident_evil_4_gejmery_i_razrabotchiki_obsuzhdayut_ne_stal_li_dizajn_okruzheniya_slishkom_ochevidnym-1612139
Зачем тогда игроки снова обсуждают эту же самую тему? Ах, теперь разраб ответил, отличия есть.
Ну там про ящики, а здесь про лестницы)
Нынешние ебланчики ведь сами то не смогут понять, как и что делать. Вот и надо всё метить и рассказывать.
Например с ящиками маленькими это очень полезно, ибо в игре много декоративных предметов и не всегда понятно который из ящиков можно разьебать. А так по сути быстро собрал и пошел дальше, так как игра поощряет быстрое прохождение для открытия бонусных аксесуаров для прохождения на S+. Чисто мой опыт с игрой
на самом деле, думаю отметок на карте хватило бы, не можешь найти лестницу, дверь, глянул на карту или мини карту и делов то, туда можно нанести и ящики и все все все
Лучше разработчики бы сделать эту "Помощь" выборочной (Вкл. и Выкл. в опциях игры), а то уж слишком всем хотят помочь (Шо где нужно разбить и найти).
повторяющийся бактрекинг с уничтожением 3х крыс и поиск украденных вороной драгоценностей в огромном саду, которое ты хер найдешь без гайда, видимо не считается.
Ну вообще, да, все новые игры серии с этим тупизмом. Аж неудобно по таким лестницам лазать, когда тебя за тупого считают.
"Нам пришлось рассказать нескольким взрослым, как держать контроллер"
Да потому что они на ПК привыкли играть!
Новые? Эта чушь еще до марса была...
В резик на ПК с джойстиком играть офигенно, этож не шутер. Мне кстати интересно, почему многие не играют с падом, не пробовали или не хотят попробовать? Я играю примерно 50/50, просто во многих играх это реально удобнее, и у меня нет каких то комплексов, что на ПК только клаво мышь и т.д.
Помойка она всегда будет от этих аутистов
Ого, фанаты старфилда ещё и писать умеют! А я думал что только лишь ходить под себя.
К сожалению это делают все остальные в попытке обосрать старфилд )))