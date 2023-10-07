Игроки считают, что в ремейке Resident Evil 4 слишком много помощи. Разработчики ответили ©

Споры по поводу сложности видеоигр никогда не заканчиваются. Последнее касается так называемой желтой лестницы в Resident Evil 4 Remake, то есть краски, которую разработчики нанесли на некоторые лестницы, чтобы было понятно, что ими можно пользоваться. По мнению некоторых игроков, это ненужное решение. Однако некоторые разработчики объяснили, что иногда реализм — не самое правильное решение.

Алекс Рашди из @13amgames отметил в своем посте:

«Нам пришлось рассказать нескольким взрослым, как держать контроллер, чтобы они не держали его задом наперед».

Дэмион Шуберт из Boss Fight вместо этого объяснил, что чем более реалистичной становится графика игр, тем больше потребность в визуальных предложениях такого рода, даже если они не очень реалистичные:

«Это один из тех нелогичных случаев, когда реализм менее захватывающий. Погружение измеряет не то, насколько реалистично выглядит трава, а то, насколько игрок погружен в поток событий. То, что нарушает вовлеченность, — это то, что нарушает ход игры, обычно потому, что вы знаете, что вам нужно делать, но не можете понять, как взаимодействовать, чтобы это сделать».

Затем разработчик объяснил, что попытка открыть тридцать дверей, чтобы найти нужную, в конечном итоге нарушает поток, потому что возникающая в результате скука привлекает внимание к недостаткам симуляции. Короче говоря, немного желтой краски экономит время и не отвлекает игрока от действительно интересных вещей.