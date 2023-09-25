Игроки шокированы жестокими сценами смерти Ады в DLC для Resident Evil 4

Сообщество фанатов Resident Evil 4 пожаловались на чрезмерную жестокость в сценах смерти Ады в дополнении Separate Ways. По мнению пользователей, некоторые заставки с гибелью главной героини даже пугают.
Больше всего фанатов впечатлила сцена коридора с лазерами — по мнению пользователей, это отсылка к фильму «Обитель зла» с Миллой Йолович в главной роли. В Resident Evil 4: Separate Ways персонаж Ада может погибнуть от лазеров и эта заставка впечатлила геймеров.
Resident Evil 4: Separate Ways
«Обитель зла»
«ОСТАНОВИТЕСЬ, ПОСЛЕ ВСЕХ ЭТИХ СЦЕН СМЕРТИ Я НАЧИНАЮ БОЯТЬСЯ, КОГДА ВИЖУ АДУ И ЛАЗЕРЫ», — mascareyes.
«Сцены смерти в этой части крайне жестокие», — Brunos_Lingerie.
«Эта комната [с лазерами] вызывает у меня тревожность», — EmilySKennedy.
«Это сильно ранило мое сердце. Я лишилась сна из-за ее анимации смерти, они более жестокие, чем у Леона», — munthrez98.
Resident Evil 4: Separate Ways вышла 21 сентября 2023 года для PC, PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox Series. 19 сентября издание IGN сравнило графику дополнения к ремейку с оригинальной версией игры.
Эмм, ох уж эти жестокие обрезанные смерти. В фильме куда лучше показано.
Да, в основной игре есть получше смерть, чем в дополнении за Аду.
Как грица «О-о-о! Ах ты наш впечатлёныш. Ну заплачь».
ахаха
Как то я только несколько раз умер за два прохождения,так что мало видел с цен со смертью Ады,видел где её пополам разрубает.
А так они классно совместили лазеры из оригинала и сцены из фильмов,остров и лаборатория вообще криповые и атмосферные получились.
А то что у деревенских жителей головы взрываются и от от туда нечто вылезает это не шокирует впечетлёнышей. Ах ну да это же не тяночка, это другое...
Какая то шляпа, а не страшные сцены смерти))С каждым годом из-за таких вот ноющих людишек, жанр хоррор деградирует, превращаясь в клоунаду...
Нытики!
Ага, нечайно посвечу на себя лазерной мышкой, пол бошки срежет, капец фобия
И где куски? Они ещё The Evil Within не видели.
Жестокие сцены в играх в 2023? ахахахах .