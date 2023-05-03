Моды помогли обнаружить в ремейке Resident Evil 4 интересную деталь, которая была вырезана из игры

С момента релиза обновленной версии и полностью переработанной Resident Evil 4 прошло уже больше месяца. Несмотря на свой феноменальный успех, кажется, простые игроки уже стали забывать про игру, однако этого нельзя сказать про сообщество авторов модов и фанатов. Ремейк Resident Evil 4 ежедневно получает самый разные модификации от раздевания женских персонажей до новых геймплейных фишек, именно моды помогли обнаружить новую крайне интересную деталь в игре.
Как оказалось, разработчики из студии Capcom создали в ремейке Resident Evil 4 уникальную механику взаимодействия между главными героями. Для Леона и Эшли были предусмотрены специальные реакции в виде фраз и анимаций, которые должны были запускаться после того, как кто-то из них менял свою костюм. По неизвестной причине, пусть и небольшую, но все же полезную деталь решили не включать в релизную версию игры.
Один из авторов модификаций при повторном анализе внутриигровых файлов Resident Evil 4 удалось обнаружить строчки кода, которые отвечали за небольшое взаимодействие главных героев. Как сообщается, механика была фактически в рабочем состоянии и даже содержала озвучку некоторых реплик. Пользователей обнаруживший эту деталь обещает в скором времени вернуть её в игру с помощью мода, ему нужно только разобраться с некоторыми сбоями во время её активации.
Сразу вспоминается Скайрим сколько же там было разных моментов когда НПС реагировали не только на одежду,оружие,а так же на навыки,болезни и действия ГГ,даже если оружие выбросить НПС может подойти и спросить можно ли взять.
Если ты тут какой замок хоть пальцем ковырнешь я тебе устрою кару божью
Что ты собираешься делать этим молотом? Дома, что ли, сносить?
Железное оружие это барахло. Лучше попробуй сталь.
Эй, иди твори свою дурацкую магию где-нибудь ещё!
Это что, мех… У тебя из ушей торчит?
Э! А ну быстро оденься!
А так ремейке Эшли и Луис стали намного более разговорчивые,и реагируют на различные действия игрока особенно Эшли.
Мне в рдр2 нравилось как в лагере все рофлили когда Артур в костюмах за охоту приходил, или когда руки в крови после освежевания и все шарохались
Интересно, а почему разрабы удалили эту фишку? А, ну да, они просто добавили бы в какое-нибудь DLC..