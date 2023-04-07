По словам Dusk Golem сюжетная кампания Separate Ways будет менее продолжительной, чем в DLC Shadows of Roses для Village

Первые упоминания о Separate Ways были обнаружены в марте в коде PC-версии Resident Evil 4 Remake. Dusk Golem подтвердил его существование, но призвал всех поклонников ремейка не возлагать больших надежд на продолжительность истории. По словам инсайдера, сюжетная кампания Separate Ways будет короче, чем у DLC Shadows of Roses из Resident Evil Village, по той простой причине, что у этих двух DLC разная история создания.
Дополнение для для восьмой части серии находилось под пристальным вниманием Capcom, так как было разработано после выхода основной игры, в то время как Separate Ways, как сообщается, создавалось меньшей командой во время разработки Resident Evil 4 Remake. По крайней мере, для ветеранов это не должно быть чем-то удивительным, поскольку и оригинальное приключение, в котором, как мы помним, главной героиней была Ада Вонг, было не таким уж продолжительным.
Впрочем, и ждать его выхода придется не так долго: Separate Ways должна выйти в 2023 году, то есть не так уж поздно относительно релиза Resident Evil 4 Remake, в то время как The Shadows of Roses пришлось ждать целых полтора года.
Кроме того, вместе с ним ожидается и обновление для бесплатного режима The Mercenaries, в котором, помимо прочего, в качестве играбельного персонажа появится Ада Вонг в дополнительном наряде, вдохновленном классикой 2005 года.
Опять гадает на кофейной гуще))
Как обычно.
Этот балабол в феврале уверял что сюжетка за АДУ будет на релизе))
А нельзя было это длс вместе с игрой выпустить чтоли? Оно вообще-то входило в состав оригинальной игры, а не продавалось отдельно.
Ну так и сама оригинальная игра была короче ремейка раза в 2.
Такой и была по продолжительности не надо тут эту чушь говорить что короче
В оригинале не было кампании за Аду, её добавили на пс2
Вообще-то Remake укоротили и вырезали некоторый контент, который был в оригинале, даже одного целого босса U-3 вырезали. Ты походу в оригинал то и не играл.
А ты в него играл на релизе GameCube версию ?? ))) Еще скажи что ты знал что такое GameCube в 2007 году ))))
Помнится перед выходом игры наоборот была инфа, что это длс будет длиннее оригинального.
странный он. почему не сравнить с оригинальными Путями?
ну он не раз ошибался плюс длс розы это 4 часа гдето пути проходится за 3 плюс минус в оригиналной 4ке
Учитывая что я прошел длц за Розу за 3 часа, чет страшно стало, что она будет такой короткой
Она и в оригинале была короткой, но за нее не просили деньги.
3 часа... оригинальные резы 1-3 проходились за 1.5-2 часа.
эти 1.5-2 часа хотя бы были насыщенными, а в длц ты даже толком не стреляешься, а просто ходишь туда сюда за ключами
Ты счя описал оригинальные резы, где ты 1.5 часа именно ходишь туда-сюда ищешь ключи.
Правильно, за неё просили купить пс2 xD
Опять это балабол
Нууу странное сравнение, во-первых говорили что длс будет подлиннее в ремейке, во-вторых тени розы проходятся за 4 часа (и не особо оно зашло, имхо), в-третьих длс и в оригинале не длинное 3-4 часа, беги от точки А в точку В отстреливаясь... Посмотрим что получится, могли бы сразу выпустить! Аааа нет, кормашки то набить надо копеечкой, жадные Capcom..
а разговоров то было...
так постойте... Во первых Роза - там час игры. Во вторых Ада - это не длц, это сценарий за Аду в общей сюжетке четверки. И хотя бы поэтому их уже сравнивать нельзя. В третьих - сам Сапсом как то закидывал, что в оригинале Ада была слишком короткая и малосюжетная, и они в римейке это исправят. А на минуточку Ада в оригинале часов 6 проходилась - и это при том, что не было выбора сложности и на нормальной "по умолчанию" было безумно легко после прохождения кампании Леона на профи. Так что тут вообще все мимо
Это именно дополнение на GameCube не было Ады вообще ))) Зумерки забавные ))))
ну я не играю на изи с бесконечными пушками, всегда только профи и только с нуля. А это 18-20 часов одной прохождение кампании Леона.
Если же речь об Аде - то вот я как раз перфекционист - около 6 часов и есть.
Так тени розы там от силы на 4ч, куда ещё меньше-то?
за 4ч ты мог спокойно пройти ре2-3(вместе) оригиналы и еще бы осталось 30 минут.
Надо было новые уровни сделать, как то обыграть. И так дурацкая миссия на острове.
В оригинале было 2 dlc про
жаль что короткая(((
После Семёрки вообще не выходило годных длц в серии . Длц к Деревне так вообще отвратительным было ( тупо выкинул деньги на ветер ) .
Да про Розу такое себе, не проходил бы ничего не пропустил как говорится.
А по сути - длс к ориг 4 (которые не длс были), длс к 5, длс к 2 реве, длс к 7, и длс к вилледжу. Это все длс с сюжетными в кампаниями, после 7 был только вилледж, поэтому неудивительно, что после 7 нормального не выходило.
Первое длц к пятому резиденту так вообще лучше , чем вся основная игра .