Resident Evil 4 10.01.2005
9.1 4 243 оценки

По словам Dusk Golem сюжетная кампания Separate Ways будет менее продолжительной, чем в DLC Shadows of Roses для Village

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Gruz_
Новости

Первые упоминания о Separate Ways были обнаружены в марте в коде PC-версии Resident Evil 4 Remake. Dusk Golem подтвердил его существование, но призвал всех поклонников ремейка не возлагать больших надежд на продолжительность истории. По словам инсайдера, сюжетная кампания Separate Ways будет короче, чем у DLC Shadows of Roses из Resident Evil Village, по той простой причине, что у этих двух DLC разная история создания.

Дополнение для для восьмой части серии находилось под пристальным вниманием Capcom, так как было разработано после выхода основной игры, в то время как Separate Ways, как сообщается, создавалось меньшей командой во время разработки Resident Evil 4 Remake. По крайней мере, для ветеранов это не должно быть чем-то удивительным, поскольку и оригинальное приключение, в котором, как мы помним, главной героиней была Ада Вонг, было не таким уж продолжительным.

Впрочем, и ждать его выхода придется не так долго: Separate Ways должна выйти в 2023 году, то есть не так уж поздно относительно релиза Resident Evil 4 Remake, в то время как The Shadows of Roses пришлось ждать целых полтора года.

Кроме того, вместе с ним ожидается и обновление для бесплатного режима The Mercenaries, в котором, помимо прочего, в качестве играбельного персонажа появится Ада Вонг в дополнительном наряде, вдохновленном классикой 2005 года.

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Комментарии: 42
Ваш комментарий
Fad454

Опять гадает на кофейной гуще))

25
Nesh22GolgJR

Как обычно.

5
4de
Dusk Golem подтвердил его существование, но призвал всех поклонников ремейка не возлагать больших надежд на продолжительность истории.

Этот балабол в феврале уверял что сюжетка за АДУ будет на релизе))

15
SewAwOw

А нельзя было это длс вместе с игрой выпустить чтоли? Оно вообще-то входило в состав оригинальной игры, а не продавалось отдельно.

12
Serpentrage

Ну так и сама оригинальная игра была короче ремейка раза в 2.

-16
nodas Serpentrage

Такой и была по продолжительности не надо тут эту чушь говорить что короче

3
potemkin2021

В оригинале не было кампании за Аду, её добавили на пс2

4
Hitrus6 Serpentrage

Вообще-то Remake укоротили и вырезали некоторый контент, который был в оригинале, даже одного целого босса U-3 вырезали. Ты походу в оригинал то и не играл.

0
X_ray_83 Hitrus6

А ты в него играл на релизе GameCube версию ?? ))) Еще скажи что ты знал что такое GameCube в 2007 году ))))

0
SleepyGamer

Помнится перед выходом игры наоборот была инфа, что это длс будет длиннее оригинального.

12
Озверин

странный он. почему не сравнить с оригинальными Путями?

10
devildoom

ну он не раз ошибался плюс длс розы это 4 часа гдето пути проходится за 3 плюс минус в оригиналной 4ке

5
User1105

Учитывая что я прошел длц за Розу за 3 часа, чет страшно стало, что она будет такой короткой

4
SewAwOw

Она и в оригинале была короткой, но за нее не просили деньги.

8
Serpentrage

3 часа... оригинальные резы 1-3 проходились за 1.5-2 часа.

0
User1105 Serpentrage

эти 1.5-2 часа хотя бы были насыщенными, а в длц ты даже толком не стреляешься, а просто ходишь туда сюда за ключами

3
Serpentrage User1105

Ты счя описал оригинальные резы, где ты 1.5 часа именно ходишь туда-сюда ищешь ключи.

0
OakSorcerer SewAwOw

Правильно, за неё просили купить пс2 xD

0
брaтанчик

Опять это балабол

2
LoginCom

Нууу странное сравнение, во-первых говорили что длс будет подлиннее в ремейке, во-вторых тени розы проходятся за 4 часа (и не особо оно зашло, имхо), в-третьих длс и в оригинале не длинное 3-4 часа, беги от точки А в точку В отстреливаясь... Посмотрим что получится, могли бы сразу выпустить! Аааа нет, кормашки то набить надо копеечкой, жадные Capcom..

1
Kot9lra street

а разговоров то было...

0
Ashley33

так постойте... Во первых Роза - там час игры. Во вторых Ада - это не длц, это сценарий за Аду в общей сюжетке четверки. И хотя бы поэтому их уже сравнивать нельзя. В третьих - сам Сапсом как то закидывал, что в оригинале Ада была слишком короткая и малосюжетная, и они в римейке это исправят. А на минуточку Ада в оригинале часов 6 проходилась - и это при том, что не было выбора сложности и на нормальной "по умолчанию" было безумно легко после прохождения кампании Леона на профи. Так что тут вообще все мимо

0
X_ray_83

Это именно дополнение на GameCube не было Ады вообще ))) Зумерки забавные ))))

0
Serpentrage
0
Ashley33 Serpentrage

ну я не играю на изи с бесконечными пушками, всегда только профи и только с нуля. А это 18-20 часов одной прохождение кампании Леона.
Если же речь об Аде - то вот я как раз перфекционист - около 6 часов и есть.

0
TopPCGamer

Так тени розы там от силы на 4ч, куда ещё меньше-то?

0
Serpentrage

за 4ч ты мог спокойно пройти ре2-3(вместе) оригиналы и еще бы осталось 30 минут.

0
Porsche911GT3RS

Надо было новые уровни сделать, как то обыграть. И так дурацкая миссия на острове.

0
жифорсник

В оригинале было 2 dlc про

0
bohdan2015

жаль что короткая(((

0
gloccc

После Семёрки вообще не выходило годных длц в серии . Длц к Деревне так вообще отвратительным было ( тупо выкинул деньги на ветер ) .

-2
Kiril1811

Да про Розу такое себе, не проходил бы ничего не пропустил как говорится.

3
Storm7395

А по сути - длс к ориг 4 (которые не длс были), длс к 5, длс к 2 реве, длс к 7, и длс к вилледжу. Это все длс с сюжетными в кампаниями, после 7 был только вилледж, поэтому неудивительно, что после 7 нормального не выходило.

0
gloccc Storm7395

Первое длц к пятому резиденту так вообще лучше , чем вся основная игра .

0