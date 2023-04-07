По словам Dusk Golem сюжетная кампания Separate Ways будет менее продолжительной, чем в DLC Shadows of Roses для Village ©

Первые упоминания о Separate Ways были обнаружены в марте в коде PC-версии Resident Evil 4 Remake. Dusk Golem подтвердил его существование, но призвал всех поклонников ремейка не возлагать больших надежд на продолжительность истории. По словам инсайдера, сюжетная кампания Separate Ways будет короче, чем у DLC Shadows of Roses из Resident Evil Village, по той простой причине, что у этих двух DLC разная история создания.

Дополнение для для восьмой части серии находилось под пристальным вниманием Capcom, так как было разработано после выхода основной игры, в то время как Separate Ways, как сообщается, создавалось меньшей командой во время разработки Resident Evil 4 Remake. По крайней мере, для ветеранов это не должно быть чем-то удивительным, поскольку и оригинальное приключение, в котором, как мы помним, главной героиней была Ада Вонг, было не таким уж продолжительным.

Впрочем, и ждать его выхода придется не так долго: Separate Ways должна выйти в 2023 году, то есть не так уж поздно относительно релиза Resident Evil 4 Remake, в то время как The Shadows of Roses пришлось ждать целых полтора года.

Кроме того, вместе с ним ожидается и обновление для бесплатного режима The Mercenaries, в котором, помимо прочего, в качестве играбельного персонажа появится Ада Вонг в дополнительном наряде, вдохновленном классикой 2005 года.