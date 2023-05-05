Представлена новая раздеваемая фигурка Эшли из Resident Evil 4

Студия Fine Nib Studio анонсировала новую раздеваемую фигурку Эшли Грэм из Resident Evil 4.
Фигурка поставляется в двух версиях. Первая не раздеваемая: персонаж на лестничной платформе с фонарем, который может светиться. Вторая версия раздеваемая: персонаж на бочке с тканевой одеждой (свитер, юбка, нижнее бельё)
Выпуск запланирован на 4 квартал 2023 года в ограниченном тираже за $400 и $738.
Друг спрашивает ,а есть без цензуры?
К этому всё и шло.
Интересно, каково актрисе, игравшей эту роль?
А какая разница, лицо то не её?
Ходят слухи что обе девушки давшие свою внешность, ведут онлифанс (Сам не проверял и за достоверность не ручаюсь)
Тут и тело не ее) Силиконы явно побольше
Я как раз про актрису, давшую лицо, и говорю.
Я про то и говорю, это же не фигурка её персоны, а персонажа. Так что у неё в принципе никаких претензий не может быть.
Вот фулл, для хорошего народа ничего не жалко =)
https://twitter.com/hamajippaR18/status/1654020356573925378
переходите по ссылке, мотаете в низ, жмёте на кнопку Посмореть на последнем посту со скринами(смотрите скрин в коменте) и вам открывается прекрасное =)
спасибо тебе, хороший человек.