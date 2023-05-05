Представлена новая раздеваемая фигурка Эшли из Resident Evil 4 ©

Студия Fine Nib Studio анонсировала новую раздеваемую фигурку Эшли Грэм из Resident Evil 4.

Фигурка поставляется в двух версиях. Первая не раздеваемая: персонаж на лестничной платформе с фонарем, который может светиться. Вторая версия раздеваемая: персонаж на бочке с тканевой одеждой (свитер, юбка, нижнее бельё)

Выпуск запланирован на 4 квартал 2023 года в ограниченном тираже за $400 и $738.