Resident Evil 4 10.01.2005
9.2 4 869 оценок

Представлена новая раздеваемая фигурка Эшли из Resident Evil 4

©
R_Mor
Новости

Студия Fine Nib Studio анонсировала новую раздеваемую фигурку Эшли Грэм из Resident Evil 4.

Фигурка поставляется в двух версиях. Первая не раздеваемая: персонаж на лестничной платформе с фонарем, который может светиться. Вторая версия раздеваемая: персонаж на бочке с тканевой одеждой (свитер, юбка, нижнее бельё)

Выпуск запланирован на 4 квартал 2023 года в ограниченном тираже за $400 и $738.

20
11
Последние посты по игре Resident Evil 4
Лучшие друзья
Лучшие друзья
Resident Evil 4 Remake "Эшли в костюме Анхель из The King of Fighters XV"
Resident Evil 4 Remake "Эшли в костюме Анхель из The King of Fighters XV"
Resident Evil 4 Remake "Эшли с большой грудью"
Resident Evil 4 Remake "Эшли с большой грудью"
Комментарии: 11
Ваш комментарий
The Great Troll

Друг спрашивает ,а есть без цензуры?

11
Олег Дудин

К этому всё и шло.

Интересно, каково актрисе, игравшей эту роль?

1
Ardolon

А какая разница, лицо то не её?

1
Робот Колдун

Ходят слухи что обе девушки давшие свою внешность, ведут онлифанс (Сам не проверял и за достоверность не ручаюсь)

4
gam_rev

Тут и тело не ее) Силиконы явно побольше

-1
Олег Дудин Ardolon

Я как раз про актрису, давшую лицо, и говорю.

0
Ardolon Олег Дудин

Я про то и говорю, это же не фигурка её персоны, а персонажа. Так что у неё в принципе никаких претензий не может быть.

0
DarkTenshi666

Вот фулл, для хорошего народа ничего не жалко =)

https://twitter.com/hamajippaR18/status/1654020356573925378

переходите по ссылке, мотаете в низ, жмёте на кнопку Посмореть на последнем посту со скринами(смотрите скрин в коменте) и вам открывается прекрасное =)

-2
JusFly_Herp

спасибо тебе, хороший человек.

0