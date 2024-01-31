Ремейк Resident Evil 4 достиг более 6 миллионов продаж, установив рекорд как самая быстро продаваемая игра серии

Capcom объявила свои последние финансовые результаты, согласно которым по состоянию на 31 декабря 2023 года было продано более 6 миллионов копий Resident Evil 4 Remake.
Это достижение подтверждает, что игра является одной из самых продаваемых игр серии, демонстрируя ее непреходящую популярность и успешное возрождение. Ремейк, выпущенный в марте 2023 года, покорил давних фанатов и привлек новых игроков, что внесло значительный вклад в финансовый успех Capcom. Общий объем продаж составил 6,48 миллиона единиц на всех платформах.
Помимо коммерческого успеха Resident Evil 4 Remake, Capcom получила признание критиков на мировой арене. Street Fighter 6 получила награду за лучший файтинг на Game Awards 2023.
Стратегическая ориентация Capcom на новые выпуски и названия каталогов оправдала себя: анонс Monster Hunter Wilds привел к солидным продажам. Постоянная рекламная кампания и бесплатные обновления Resident Evil 4 Remake, особенно для PlayStation VR2, сыграли жизненно важную роль в поддержании интереса и динамике продаж игры.
Активные рекламные кампании Capcom сыграли важную роль в повышении признания ее интеллектуальной собственности и привлечении новых поклонников. Эта стратегия в первую очередь ориентирована на продажи серий, включая такие хиты, как Resident Evil 2, в результате чего продажи по каталогу достигли 26,7 миллионов единиц. Эта цифра представляет собой значительное увеличение по сравнению с 22 миллионами единиц, проданных в соответствующем периоде предыдущего финансового года, что способствует общему увеличению продаж.
Resident Evil 4 Remake был выпущен 24 марта 2023 года для PS4, PS5, Xbox Series и ПК. Это третий ремейк серии после огромного успеха Resident Evil 2 и ее продолжения Resident Evil 3. Все эти игры были переделаны с улучшенной графикой, улучшенным игровым процессом и контентом и выпущены на всех основных платформах.
Хорошей игре хорошие продажи
Одна из лучших игр прошлого года, несмотря что ремейк
А всего то надо было сделать качественную игру, которая раскрывается сразу а не через 500 часов
код вероника ремейк бы)
по слухам, он в разработке, и возможно его выпустят следующим
Ожидаемо
Мда треш Palworld за неделю 8 млн, и норм резидент за год всего 6 млн, когда мы свернули не туда ?
Из за этого скоро будут лепить именно такой треш зачем тратиться на ааа когда можно слепить Покемонов на коленках в раннем доступе
Такого ремейка по больше бы, лучший с re2
Так это их лучший ремейк по совокупности всех элементов и составляющих в том числе и в плане различных механик (оригинальная четвёртая часть была уникальна на фоне всей серии в плане механик с ножом и механики различных ударов в ремейке всё это ещё улучшили и доработали,ну и конечно система повреждений тоже просто офигенная) ,сразу видно насколько они выросли в игростроении,хотя ремейк первой части тоже был отличный.
4-ка самая длинная и одна из самых интересных и красочных и атмосферных частей и по сей день сама по себе даже без ремастера и ремейка выглядит достойно.И тут тебе на ремейк 4-ки и конечно же она круто выстрельнула а иначе и быть не могло.Вполне заслуженные продажи !
А с новой защитой от модов, эти продажи у следующих частей и ремейков упадут, правда насколько я хз, вот 100% так и будет, тут и к гадалке не ходи.