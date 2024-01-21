Ремейк Resident Evil 4 получил мод, превращающий игру в шутер от первого лица

Моддер Elsuperaguas выпустил мод для ремейка Resident Evil 4 Remake, который даст вам возможность пройти игру с видом от первого лица. Видеоролик с YouTube-канала Residence of Evil дает хорошее представление о том, как это выглядит в действии. В модификации камера перенесена в режим от первого лица, но в остальном сохранена модель тела и анимации Леона, что приводит к созданию более медленного FPS с реальным погружением в мир - во многом это напоминает геймплей из RE7 и Village. Можно увидеть, как снижение ситуационной осведомленности делает игру гораздо более напряженной и сложной, но разве это не часть удовольствия?

Проект Elsuperaguas имеет ряд зависимых модов - к примеру, вам придется скрыть голову Леона, сделав ее невидимой, тем самым высвобождая место под новую камеру от первого лица. Удивительно, как мало модификаций нужно, чтобы превратить RE4 в полноценный FPS. А ведь всего несколько лет назад Capcom сама же пошла в противоположном направлении, решив добавить камеру от третьего лица в первоначально созданную от первого лица Resident Evil Village.

Скачать модификацию от первого лица от elsuperaguas, а также дополняющие ее моды для Resident Evil 4 (2023) можно с сайта Nexus. Не забудьте также прочитать руководство по установке.