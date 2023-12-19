Ремейк Resident Evil 4 протестировали на iPhone и iPad

На устройствах Apple 20 декабря состоится выпуск игры Resident Evil 4 Remake. Однако некоторые пользователи уже получили возможность протестировать хоррор и поделились своими обзорами о технической составляющей проекта.
К сожалению, производительность игры оставляет желать лучшего, подобно тому, как это было с портом Resident Evil: Village. На iPhone и iPad с процессором M1 частота кадров периодически падает ниже 30 fps. При этом качество графики для устройств Apple на обычных настройках значительно уступает минимальным требованиям в компьютерной версии.
Что касается портативного варианта игры, то стабильно 30 кадров в секунду можно получить только на iPad с процессором M2. Следовательно, устройства от Apple не являются идеальным выбором для игры в Resident Evil Village и Resident Evil 4.
Сколько не проводи тестов резидентты на гейфоне будут тормозным платить 150к за гейфон нелепый порт лучше собрать комп или консоль купить кому больше нравится иди стрим деек
Но игра уже идёт на M1, а значит процессоры от Apple ни чуть не хуже от Intel и AMD. И через несколько лет, сами Apple выйдут на большой рынок.
Так у многих он есть как смартфон, никто не берет же чисто для игр, играть не особо удобно, но видеть данную игру очень приятно, есть вероятность, что подтянутся другие проекты, которые все же проще адаптировать под сенсоры.
Помню одного чела в ВК: рассказывал, как круто гриндил в донатную помойку два года, и что не готов платить 400 рублей за сингловую игру.
Вот из-за таких гoвноедов никто на мобилы и не портирует нормальные игры.
Всегда хотел на мобильный игру такого уровня, чтобы не таскать други гаджеты, пусть и мелкие типо PS Vita, но увы, на примере REVIII, играть неудобно, интерфейс и взаимодействие с ним перекрывает экран, все же лучше играть в то, что оптимизировано под смартфон или взять портативку.