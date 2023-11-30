Resident Evil 4 VR выйдет 8 декабря

Режим Resident Evil 4 VR станет доступен 8 декабря 2023 года. Попробуйте себя в роли Леона С. Кеннеди и окунитесь в его насыщенное событиями путешествие ближе, чем когда-либо, с PlayStation VR2. Этот новый захватывающий способ насладиться отмеченной наградами игрой будет доступен в качестве бесплатного DLC для всех владельцев Resident Evil 4 для PlayStation 5.
В тот же день в PlayStation Store появится бесплатная демо-версия Resident Evil 4 VR Mode. Демонстрация игрового процесса Resident Evil 4 в режиме VR обеспечивает обзор на 360° начала игры и новых функций, включая тир, где игроки могут поэкспериментировать с оружием и ощутить реалистичное управление.
Режим Resident Evil 4 VR поддерживает всю основную сюжетную кампанию и обеспечивает дополнительный уровень погружения в мучительную спасательную миссию Леона С. Кеннеди. Этот опыт позволяет игрокам увидеть ужасающий мир прямо глазами Леона и погрузиться в его окружение с помощью дисплея 4K HDR PlayStation VR2. Режим Resident Evil 4 VR еще больше усиливает атмосферу благодаря 3D-звуку, поэтому игроки могут слышать угрозы, скрывающиеся за каждым углом.
Режим Resident Evil 4 VR не только позволяет игрокам погрузиться в эту враждебную среду, но и повышает реалистичность благодаря технологии PlayStation VR2 Sense. Интуитивное управление открывает новые способы взаимодействия с миром. С оружием можно обращаться естественными движениями, включая уникальные жесты для перезарядки определенного огнестрельного оружия, такого как пистолеты, дробовики и винтовки. Это также распространяется на улучшенное действие ножа в игре для тех близких столкновений.
В режиме Resident Evil 4 VR также есть режим стрельбы, который представляет собой тренировочную площадку, помогающую игрокам отточить свои боевые навыки, проверяя механику прицеливания, стрельбы и перезарядки для каждого оружия.
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Любая игра в ВР ощущается гораздо интереснее, чем на мониторе, так как визуально ты погружаешься прямо внутрь игры, правда, как будь-то в лыжной маске, но на это плевать. Конкретно RE4R я в ВР ещё не играл, хотя уже есть ВР мод для ПК версии, но чёт пока не до этого. А вот RE2R уже юзал и это кайф. Прошёл Чужой изоляция в ВР, это было просто бомбически.
Был данный шлем в этом году. Спустя 2 недели я его продал и вот почему. Во первых картинка еще очень далека от идеала, видны пиксели и тд, плюс эффект водолазной маски вылез, то ли это баг, то ли так и нужно никто не знает, благо на тот период времени на форуме посвященном PSVR2 никто ответить толком не смог. Далее, укачивание, конечно зависит от игры и от собственного вестибулярного аппарата. Играл в Dark Pictures : Switchback где едешь на вагонетке все было ок, а вот уже в RE: Village был пипец, тк там персонаж ходит, а тело то сидит при этом у тебя и мозг получается разрывается, через 20 минут игры наступала дикая тошнота, которая не проходила часа 2. Опять же повторюсь все индивидуально. По итогу эффект ВАУ был первые 30 минут, далее ну так пойдет. В общем на мой взгляд VR устройства конкретно от Сони еще очень сырые, может PSVR 3, когда выйдет более чем то удивит, а так пока это все баловство. Разве что в компании друзей малость поразвлекаться не более.