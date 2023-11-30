Resident Evil 4 VR выйдет 8 декабря

Режим Resident Evil 4 VR станет доступен 8 декабря 2023 года. Попробуйте себя в роли Леона С. Кеннеди и окунитесь в его насыщенное событиями путешествие ближе, чем когда-либо, с PlayStation VR2. Этот новый захватывающий способ насладиться отмеченной наградами игрой будет доступен в качестве бесплатного DLC для всех владельцев Resident Evil 4 для PlayStation 5.

В тот же день в PlayStation Store появится бесплатная демо-версия Resident Evil 4 VR Mode. Демонстрация игрового процесса Resident Evil 4 в режиме VR обеспечивает обзор на 360° начала игры и новых функций, включая тир, где игроки могут поэкспериментировать с оружием и ощутить реалистичное управление.

Режим Resident Evil 4 VR поддерживает всю основную сюжетную кампанию и обеспечивает дополнительный уровень погружения в мучительную спасательную миссию Леона С. Кеннеди. Этот опыт позволяет игрокам увидеть ужасающий мир прямо глазами Леона и погрузиться в его окружение с помощью дисплея 4K HDR PlayStation VR2. Режим Resident Evil 4 VR еще больше усиливает атмосферу благодаря 3D-звуку, поэтому игроки могут слышать угрозы, скрывающиеся за каждым углом.

Режим Resident Evil 4 VR не только позволяет игрокам погрузиться в эту враждебную среду, но и повышает реалистичность благодаря технологии PlayStation VR2 Sense. Интуитивное управление открывает новые способы взаимодействия с миром. С оружием можно обращаться естественными движениями, включая уникальные жесты для перезарядки определенного огнестрельного оружия, такого как пистолеты, дробовики и винтовки. Это также распространяется на улучшенное действие ножа в игре для тех близких столкновений.

В режиме Resident Evil 4 VR также есть режим стрельбы, который представляет собой тренировочную площадку, помогающую игрокам отточить свои боевые навыки, проверяя механику прицеливания, стрельбы и перезарядки для каждого оружия.