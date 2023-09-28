Секреты Resident Evil 4: Separate Ways - Ада Вонг в откровенном платье, другой Вескер и неопубликованные кат-сцены

Компания Capcom неделю назад выпустила долгожданное сюжетное расширение Separate Ways для ремейка Resident Evil 4. Дополнение, рассказывающее о приключениях обаятельной шпионки Ады Вонг, было хорошо принято как критиками, так и игроками. Separate Ways принесло в игру достаточное количество нового контента и еще больше интересных загадок и секретов, спрятанных в файлах DLC. Благо, энтузиасты довольно быстро проанализировали файлы дополнения и поделились своими находками.
Первое, на что обратили внимание энтузиасты, в файлах дополнения Separate Ways спрятан альтернативный наряд для Ады Вонг. Судя по всему, на ранних стадиях разработки разработчики хотели сделать для неё более откровенное платье с вырезом в области груди, но в итоге склонились к более практичному дизайну.
В файлах игры также был обнаружен другой образ Альберта Вескера. В этой версии злодей имеет модель с поврежденной рукой, которая соответствует утекшим концепт-артам, сделанным несколько лет назад. Скорее всего, в таком дизайне разработчики хотели показать прямое влияние вируса на человека, но от этой идеи отказались.
Еще одной неожиданной находкой в Separate Ways стали ранние версии кат-сцен. Прямо в файлах игры разработчики зачем-то оставили практически целый час роликов, записанных на движке. Это позволит сравнить первые версии кат-сцен с их финальным качеством в DLC.
Для тех, кто интересуется альтернативным нарядом для Ады Вонг, энтузиасты уже создали соответствующий мод. Героине вернули откровенное платье, восстановив некоторые скрытые файлы. Скачать модификацию можно бесплатно с нашего сайта.
Ну так то с вырезом будет практичнее, появится место для хранения клучей и карт доступа)
Тоже правда, не поспоришь.
Уау! Вот это горячая превьюха!
да. еще бы вверх оголить) было бы лучше))
О да!
Секси Ада!
вот теперь нужно было ломать, а не спешить компрессору впопыхах ломать раннюю версию, потому что видите ли фанатам не терпится поиграть
Она же роковая женщина по типажу. То есть практичная одежда + сексуальность. Так что вырез более логичен.
Впрочем, опять модерам нормальные модельки возвращать. Камком скоро и красивых женщин запретит.
Ничего, что за этот год именно Капком выпустила 2 игры с красивыми женщинами?
Ничего. Я же про будущее. Одежду они уже меняют, значит могут и дальше пойти у угоду западной богатой публике.
В римейке от образа "роковой женщины" практически ничего не осталось, она простой шпион наёмник, между ней и Леоном нет "химии" 🤷♂️
Печально.
Что не так с одеждой? Ада в ремейке выглядит куда горячее, чем в оригинале. Да и платье в игре есть, хоть и не совсем такое
Вырез со сбруей не сочетается.
откровенное платье с вырезом дается когда ты проходишь компанию за неё!
Откуда Вескер второй ремень-то взял?
Это садо-мазо ремешок))
эх Capcom, показывает и запрещает:D
Не, ну все адекватно сделали. Осенняя деревня и Ада с открытой спиной и вырезом спереди… С Вескером тоже. Ну типа даже если его заражение проявляется, то он бы все ровно его прятал, а так смысл его на показе?)
Китайская одежда по-прежнему самая красивая
В видео что, версия для Switch? ))
Хорошую кофту портить, дырки делать... нц-нц-нц-нц-нц.
Если моль проела, то можно таким образом проявить креативность, заодно подарив вторую жизнь старым вещам.
Не было бы колготок изначально, было бы 12/10
А Вескера в платье нету?))
Он что-Игги Поп чтобы платье носить?:)
Какого вируса ? С чего автор поста взял эту гипотезу ? Пример того, когда человек увидел модельку и придумал к ней текст из головы.
Т-вируса
Корововируса
Вообще Вескер должен был быть одноразовым злодеем, который погибает в финале первой части. Но резидент выстрелил и у них началась мыльная опера. Мол всё это был продуманный ход Вескера он заранее вколол себе модифицированную версию G вируса, чтобы театрально погибнуть, а потом воскреснуть. Даже не спрашивай, зачем и для чего весь сюжет резидента состоит вот из такой вот ахинеи и карикатурных персонаже. Злодеи плохие потому что злодеи, а герои хорошие потому что герои.
Япония, они всякой хренью не заморачиваются 👍😁 Лепят все подряд, постоянно какой-то безумный винегрет из западных культурных объектов получается. Многим нравится.
Сразу видно когда человек насмотрелся видео по пвсевдо лору Резидента.
Хочешь знать хорошо лор резика - смотри Альманах по серии Resident Evil.
Вескер не кололся Джи-вирусом и сценарист Ивао ещё создавая Ре1 (до релиза) планировал вернуть Вескера.