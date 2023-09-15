Скриншоты дополнения Separate Ways для ремейка Resident Evil 4 ©

Загружаемый контент ремейка Resident Evil 4 «Separate Ways» выйдет 21 сентября вместе с бесплатным обновлением для «The Mercenaries», объявила Capcom. Ада Вонг отправляется в сельскую Европу, чтобы проникнуть в деревню, контролируемую Лос Илюминадос. Компания представила несколько скриншотов.

«Separate Ways» исследует другую сторону истории, следуя за Адой Вонг, выполняющей тайную миссию, которая воссоединяет агента с Леоном С. Кеннеди во время его поисков пропавшей дочери президента. Одновременно с выпуском «Separate Ways» в тот же день выйдет бесплатное обновление для «Наемников», в котором Ада Вонг и ее пресловутый работодатель Альберт Вескер станут игровыми персонажами популярного бонусного режима.

В «Separate Ways» Ада Вонг отправляется в одинокую сельскую часть Европы, чтобы проникнуть в деревню, контролируемую религиозной группой, известной как Лос Илюминадос. По приказу Альберта Вескера Аде поручено раздобыть самую мрачную тайну культа: загадочный материал, известный как «Янтарь». Ее операция переплетается с поисками Леона С. Кеннеди пропавшей дочери президента, предлагая альтернативный взгляд на основную историю и раскрывая события, разворачивающиеся за кулисами.

Помимо получившей признание механики перестрелки, боя и ножевого боя из Resident Evil 4, «Separate Ways» привносит в игровой процесс дополнительную функцию, которая поднимает динамичные действия на захватывающие новые высоты. Для этой захватывающей миссии Ада вооружена грейферным ружьем, с помощью которого можно преодолевать пропасти, совершать быстрые подъемы и погружаться в глубины внизу. Она также может использовать это устройство в бою, чтобы сражаться с врагами в ближнем бою и наносить удары в ближнем бою на расстоянии.