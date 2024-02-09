на главную
об игре
Resident Evil 4 10.01.2005
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
9.2 10 683 оценки

Состоялся релиз золотого издания ремейка Resident Evil 4

Gruz_
Новости

Сегодня, 9 февраля 2024 года, в продажу поступило Золотое издание ремейка к легендарному хоррор-экшену Resident Evil 4.

В Resident Evil 4: Gold Edition входит базовое издание Resident Evil 4 Remake, а также сюжетное расширение Separate Ways, в котором мы узнаем о событиях с точки зрения Ады Вонг, и пакет Extra DLC, включающий дополнительные наряды для персонажей. Данное издание доступно на PS5, PS4, Xbox Series и PC (Steam).

Появление нового издания - это прекрасная возможность выгодно купить высококачественную игру вместе со всем выпущенным для нее дополнительным контентом.

59
38
Комментарии: 38
Ваш комментарий
PersonaR8

Не хочу быть занудой, но кхм... рЕмейк.

30
DarkTenshi666

Забей, на этом сайте это норма.

8
kekus1995

Позорники)

4
Kuzko

Тоже не хочу быть занудой) Но ты можешь спокойнно сам исправить эту статью, просто кликнув на карнадашик справа, тут любой человек может править любую статью любого другого и правка принимается если она оправданная.

-1
ValSpain

все норм, тут местные обыватели на уровне зеленского

0
JEKABRAZZ

Хоть в трейлере ничего нового не показали до последнего думал что с выходом Gold Edition хоть что-нибудь новое да добавят, ну или хотя бы патч.

4
SaintsEagle

ну по сути нихрена не добавили

3
Stas776

По сути ничего и не обещали

3
wixud

Да это просто коллекционная издание

0
кум кумич wixud

Это не коллекционное издание. Это просто полный пак игры, по более выгодной цене

5
Pricefieldforever

Вот теперь нужно было просить ее взломать игру . Теперь выбирайте между огрызком или денуво лезущей во все щели и программы на вашем ПК .

1
ValSpain

теперь бы вообще не играли, эмпресс уже как полгода слился в подвал и не светится

0
MadDarkGuard

Ну вот теперь как будет скидка процентов 50 на это издание, можно и купить.

1
Комментарий удален
Stas776

Хотелось бы понять, каким образом ты это сделаешь, если новая версия не взломана

3
Комментарий удален
Stas776 B e s i k

Нет, не взломают

Кроме группировки Эмпресс Денуву никто не ломает, а они пропали с радаров с осени

1
hamshut Stas776

Сапсом скоро сами удалят денуво, как это было и с предыдущими частями)

0
Stas776 hamshut

Через годик, разве что

-1
wixud

Но я уже купил все и ДЛЦ и апгрейды😅

0
muxamor2011

не очень понимаю прикола этого золотого издания и шумихи вокруг него...
да оно даже стоит столько же как и по отдельности игру и длц купить.
какие то до жути странные манипуляции капкомовцев...

0
bohdan2015

И года не прошло:)

0
Кей Овальд

Ура. Ждём взлома или убития денувы.

-1
Stas776

Взлома не будет

0
Stylusss

Зачем? прошёл на купленном акка за 100р, пару месяцев назад.

-10
Кей Овальд Stylusss

Что бы не давать деньги этим лицемерным тварям.

5
Кей Овальд Stas776

Не будет взлома - будет удаление денувы. Я никуда не спешу.

5
Беккер5443 Stas776

Значит денову там и останется.

-1
PerceptiveMaelorin

Кто знает, Туда зашили Длс. Разблокировка всего?

-1
kakuwonok

Куплю на PS5 , но не сразу , все таки Резик это в первую очередь чисто консольная франшиза и на пека всегда выпускалась по остаточному принципу

-24
кум кумич

Чисто консольная франшиза - это франшиза, которая выходила только на консоли, например киллзоны или резистансы с инфеймосами. Если игра вышла на ПК, хоть и с задержкой, это уже не ЧИСТО консольная серия. РЕ же с 2009 сугубо мультиплатформеная и благодаря этому максимально прибыльная, re5 показал лучшие продажи в серии на тот момент, а фанатики консолей все никак не могут это принять и продолжают выстаивать шизойдный карго-культ)

4
Tiger Goose

Насчёт того, что всегда выпускалась по остаточному принципу, не соответствует действительности. В последние годы Capcom заявляла о том, что PC является важной для неё платформой, а позднее – и вовсе самой прибыльной. Ну, и на деле повышенное внимание к качеству релизов на PC подтверждается начиная с Resident Evil 7, то есть вот уже в течение семи лет.

5