VR-режим ремейка Resident Evil 4 получил первый трейлер ©

Предстоящий VR-режим Resident Evil 4 получил новый трейлер, и он выглядит достаточно захватывающим.

Ранее сегодня на PlayStation Showcase в мае 2023 года Capcom представила новый трейлер специального VR-режима ремейка Resident Evil 4. Проще говоря, трейлер заставляет всю игру выглядеть еще более угрожающе, чем она была изначально, что гарантированно заставит вашу кровь биться чаще.

Помимо выхода игры на PSVR 2 в специальном режиме, мы также увидели доктора Сальвадора в действии со своей огромной бензопилой. Если вы думали, что он пугает в первый раз, вы действительно не захотите приближаться к этому режиму, так как он буквально вцепится вам в горло.