Пользователи считают, что Capcom готовится к анонсу ремейка Resident Evil 5

В последние годы франшиза Resident Evil прославилась своими знаменитыми ремейками, а релиз Resident Evil 4 в прошлом году стал великолепным примером того, как Capcom перерабатывает любимые классические игры современным образом.

Согласно утечкам и слухам, издатель в настоящее время активно работает над Resident Evil 9, а также над будущими ремейками. Не так давно известный инсайдер сообщил, что в данный момент в разработке находится целых пять проектов.

Считается, что одним из этих проектов является ремейк Resident Evil 5, и согласно активности в Steam, возможно, этот проект будет анонсирован раньше, чем ожидалось.

Инсайдер с ником PRE-Alarabiya нашел изменения в SteamDB, касающиеся Resident Evil 5. Недавно игра получила три обновления перед выпуском Resident Evil 4 Remake Gold Edition, включая удаление названия игры, базовой версии и даты выпуска пакета из Steam.

Capcom некоторое время не обновляла эту конкретную запись, и возвращение для внесения изменений через три года кажется необычным. Однако, рассматривая предыдущие тенденции, игровой гигант уже делал подобное с Resident Evil 4 перед анонсом ремейка.

Объединяя все эти факты, кажется, что Capcom движется к анонсу ремейка Resident Evil 5. В прошлом она изменила название Resident Evil 4 на Resident Evil 4 (2005) в Steam. Это позволило игрокам легче отличать ремейк от оригинала.

Хотя релиз Resident Evil 5 Remake вряд ли состоится в этом году, игра может быть анонсирована или официально подтверждена уже совсем скоро.