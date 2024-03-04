Пользователи считают, что Capcom готовится к анонсу ремейка Resident Evil 5

В последние годы франшиза Resident Evil прославилась своими знаменитыми ремейками, а релиз Resident Evil 4 в прошлом году стал великолепным примером того, как Capcom перерабатывает любимые классические игры современным образом.
Согласно утечкам и слухам, издатель в настоящее время активно работает над Resident Evil 9, а также над будущими ремейками. Не так давно известный инсайдер сообщил, что в данный момент в разработке находится целых пять проектов.
Считается, что одним из этих проектов является ремейк Resident Evil 5, и согласно активности в Steam, возможно, этот проект будет анонсирован раньше, чем ожидалось.
Инсайдер с ником PRE-Alarabiya нашел изменения в SteamDB, касающиеся Resident Evil 5. Недавно игра получила три обновления перед выпуском Resident Evil 4 Remake Gold Edition, включая удаление названия игры, базовой версии и даты выпуска пакета из Steam.
Capcom некоторое время не обновляла эту конкретную запись, и возвращение для внесения изменений через три года кажется необычным. Однако, рассматривая предыдущие тенденции, игровой гигант уже делал подобное с Resident Evil 4 перед анонсом ремейка.
Объединяя все эти факты, кажется, что Capcom движется к анонсу ремейка Resident Evil 5. В прошлом она изменила название Resident Evil 4 на Resident Evil 4 (2005) в Steam. Это позволило игрокам легче отличать ремейк от оригинала.
Хотя релиз Resident Evil 5 Remake вряд ли состоится в этом году, игра может быть анонсирована или официально подтверждена уже совсем скоро.
Ну не знаю мне кажется что большинство людей ждет Код Веронику
Согласен, я сам жду её, больше остальных частей.
Да!
Если в этом году будет хотя бы анонс, то это уже хорошо.
Бред полный максимум в этом году это анонс RE9 и его релиз в начале 25
Тоже к этому склоняюсь, так как дальше должна идти номерная часть
та куда, ещё бы на 6 ждали, Код Вероника больше просится, да и первая с новой камерой и управлением, как и Зиро.
Зеро пускай сперва сделают и единицу. Как раз будет время, чтобы сюжет пятерки подштопать…
Тут надо исправить на вырезанный ремейк 5 части будет из 6 глав 4 , а может и то меньше
Хрень не пиши.