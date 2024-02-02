В релизном трейлере RE4: Gold Edition услышали намек на неминуемый анонс ремейка Resident Evil 5

Вчера компания Capcom анонсировала новую версию нашумевшего ремейка Resident Evil 4, вышедшего в 2023 году. Это было сделано с помощью эффектного трейлера, демонстрирующего содержание грядущего Gold Edition. Внимание многих фанатов привлек голос мужского персонажа, который можно услышать в конце ролика.
Из-за черного экрана мы не можем разглядеть, кто произносит слова "приготовься" на 1:13, но это явно не Лео. В комментариях многие предполагают, что эту фразу произносит Крис Редфилд. Что это может означать? Не совсем понятно, но фанаты уже предложили несколько вариантов:
- Криса могут добавить в качестве играбельного персонажа в режим The Mercenaries в RE4 - впрочем, это весьма сомнительно, так как Редфилд не появлялся ни в ремейке, ни в оригинале 2005 года;
- Этими словами Capcom подмигивает фанатам, намекая на то, что грядет анонс новой игры в серии Resident Evil, возможно, ремейк — обновление "пятерки" было бы логичным (до сих пор разработчики переделывали три части подряд, начиная со второй части);
- Речь может идти о ремейке другой части серии — Крис, в конце концов, присутствовал в 1997 году в Resident Evil или Code: Veronica, среди прочих.
Конечно, есть вероятность, что загадочные слова в конце трейлера произносит вовсе не Редфилд, так что к этим догадкам стоит относиться с осторожностью. Тем не менее, создатели недавно упоминали, что планируют ремейки других частей этой популярной серии хорроров.
Resident Evil 4: Gold Edition выйдет 9 февраля для консолей PS4, PS5, Xbox Series X/S и PC. В это издание входит "базовая" игра, отличное сюжетное расширение Separate Ways и несколько небольших платных DLC, в том числе с костюмами для персонажей или дополнительным "оружием".
Наконец, стоит отметить, что Capcom похвасталась продажами ремейка Resident Evil 4 в своем финансовом отчете за третий квартал 2023 года: к концу декабря игру приобрели 6,48 миллиона человек.
Дайте нам пятую !
Это наверное самое тупое из всего того что я сегодня прочитал.
Да в 5 и так графон и геймплей норм.
Охото ремейк 5 и вероники и 1ю где в поместье)
Пятая часть треш и... это не плохо, но всё таки шутеров Б класса и так хватает, а хороших резидентов не хватает, поэтому RE Revelations 3 или Веронику будет в самый раз.
Resident Evil Code: Veronica
Дело в том, что в пятую можно и так поиграть, а вот в Code: Veronica только на эмуляторе, поэтому мне бы больше хотелось всё-же Code: Veronica. https://youtu.be/Wpp-lpkViU4
Дайте 5ую, и чтобы Шева, стала негром-геем