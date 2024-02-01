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Resident Evil 4 10.01.2005
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
9.2 10 544 оценки

Capcom показала релизный трейлер Resident Evil 4 Gold Edition

butcher69
Новости

Компания Capcom анонсировала Resident Evil 4 Gold Edition для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series и PC (Steam). Оно поступит в продажу 9 февраля.

Resident Evil 4: Gold Edition включает в себя базовую игру, сюжетный загружаемый контент "Separate Ways" и дополнительный загружаемый контент-пак. Режим "Наемники" также доступен в виде бесплатного загружаемого контента.

Resident Evil 4 Remake был выпущен 24 марта 2023 года для PS4, PS5, Xbox Series и ПК. Его продажи уже превысили шесть миллионов, а в декабре хоррор также посетил устройства Apple.

27
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Nell_0071

Капец. То есть теперь они будут продавать игру сразу с компании Ада?

3
bysaturn

Как будто что-то неожиданное. Всегда так.

5
saa0891

Как бы хотелось ДЛС с Весекром такого же уровня как за Аду.

3
Real Slim Shady

Эпично, лайк

0
Андрей Ккккк

Есть ли шанс что уберут денуву?

0
KnDiman

Да есть из Vilage и 3-й части через год убрали, обычно контракт с denuvo на год потом продлевают, тут скоро тоже год скоро пройдёт, но DLC было выпущено не так давно, так, что неизвестно.

1
HITMAN 5

И но DRM?

-1
PerceptiveMaelorin

А унлокер есть что был в ремейке 2? кто знает напишите

-2
кум кумич

Эх, все ещё надеюсь, что виар режимы посетят ПК

-3