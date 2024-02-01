Capcom показала релизный трейлер Resident Evil 4 Gold Edition

Компания Capcom анонсировала Resident Evil 4 Gold Edition для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series и PC (Steam). Оно поступит в продажу 9 февраля.
Resident Evil 4: Gold Edition включает в себя базовую игру, сюжетный загружаемый контент "Separate Ways" и дополнительный загружаемый контент-пак. Режим "Наемники" также доступен в виде бесплатного загружаемого контента.
Resident Evil 4 Remake был выпущен 24 марта 2023 года для PS4, PS5, Xbox Series и ПК. Его продажи уже превысили шесть миллионов, а в декабре хоррор также посетил устройства Apple.
Капец. То есть теперь они будут продавать игру сразу с компании Ада?
Как будто что-то неожиданное. Всегда так.
Как бы хотелось ДЛС с Весекром такого же уровня как за Аду.
Эпично, лайк
Есть ли шанс что уберут денуву?
Да есть из Vilage и 3-й части через год убрали, обычно контракт с denuvo на год потом продлевают, тут скоро тоже год скоро пройдёт, но DLC было выпущено не так давно, так, что неизвестно.
И но DRM?
А унлокер есть что был в ремейке 2? кто знает напишите
Эх, все ещё надеюсь, что виар режимы посетят ПК