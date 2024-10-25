Возможно, приближается анонс Resident Evil 5 Remake

Как сообщает портал Tech4Gamers, в скором времени компания Capcom может анонсировать ремейк Resident Evil 5, согласно некоторым подсказкам, которые появились на странице оригинальной игры в Steam. По сути, японская компания следует той же схеме, что и до анонса ремейка Resident Evil 4, внося на страницу игры 2009 года необычные изменения.

В числе последних: удаление названия игры, ее базовой части и даты выхода, что аналогично тому, как это было сделано перед анонсом ремейка Resident Evil 4. Такие изменения, о которых сообщил X-аккаунт «PRE-Alarabiya», особенно важны, если учесть, что Capcom не обновляла эту страницу примерно три года. Возможно, так компания Capcom подготавливает почву к тому, чтобы можно было отличить оригинальную игру от потенциального ремейка, как она уже делала в прошлом, сменив название Resident Evil 4 на «Resident Evil 4 (2005)» в Steam.

В последние годы франшиза Resident Evil известна своими успешными ремейками. Последний из них, Resident Evil 4 Remake, разошелся тиражом более 8 миллионов копий. Если учесть, что количество проданных копий всей саги приближается к 160 миллионам, то вполне понятно желание Capcom сохранить эту динамику. Хотя ремейк Resident Evil 5 вряд ли выйдет в этом году, он может быть официально анонсирован до конца 2024 года.

Официальный заявлений по поводу возможного ремейка Resident Evil 5 компания Capcom пока не делала, так что пока это остается в области догадок, основанных на конкретных, но не абсолютных сведениях.