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Resident Evil 5 13.03.2009
Экшен, Адвенчура, Шутер, Ужасы, От третьего лица, Зомби, Кооператив
8.9 4 294 оценки

Возможно, приближается анонс Resident Evil 5 Remake

Gruz_
Новости

Как сообщает портал Tech4Gamers, в скором времени компания Capcom может анонсировать ремейк Resident Evil 5, согласно некоторым подсказкам, которые появились на странице оригинальной игры в Steam. По сути, японская компания следует той же схеме, что и до анонса ремейка Resident Evil 4, внося на страницу игры 2009 года необычные изменения.

В числе последних: удаление названия игры, ее базовой части и даты выхода, что аналогично тому, как это было сделано перед анонсом ремейка Resident Evil 4. Такие изменения, о которых сообщил X-аккаунт «PRE-Alarabiya», особенно важны, если учесть, что Capcom не обновляла эту страницу примерно три года. Возможно, так компания Capcom подготавливает почву к тому, чтобы можно было отличить оригинальную игру от потенциального ремейка, как она уже делала в прошлом, сменив название Resident Evil 4 на «Resident Evil 4 (2005)» в Steam.

В последние годы франшиза Resident Evil известна своими успешными ремейками. Последний из них, Resident Evil 4 Remake, разошелся тиражом более 8 миллионов копий. Если учесть, что количество проданных копий всей саги приближается к 160 миллионам, то вполне понятно желание Capcom сохранить эту динамику. Хотя ремейк Resident Evil 5 вряд ли выйдет в этом году, он может быть официально анонсирован до конца 2024 года.

Официальный заявлений по поводу возможного ремейка Resident Evil 5 компания Capcom пока не делала, так что пока это остается в области догадок, основанных на конкретных, но не абсолютных сведениях.

5
39
Комментарии: 39
Ваш комментарий
Kenn1y

Даже сейчас персонажи выглядят хорошо.

6
answerx32

Если до конца быть откровенным, можно сказать что Крис перекачен. Даже у Шварца и Скалы не было такой рамы.

-5
Ardolon answerx32

И? Это игра, а не реальная жизнь, в игре он выглядит отлично.

1
KoRaG-108 answerx32

А как иначе? Если его Вескер чуть не убил в Коде Вероники, вот Крис и накачался, чтобы попытаться дать отпор Вескеру при встрече, хотя бы минимальный отпор!

0
answerx32 Ardolon

Ну раз так, могли бы уже 4 руки ему приделать чтобы легче было зомби убивать.

-1
-zotik- answerx32

Ему в 5й части с камнем драться

4
Dark1994

Быстрее бы, хочу с кентом отстреливать негров

3
AlexFoRestor

Как по мне, самая унылая часть. Ну шестую предпочтительно вообще не вспоминать конечно

2
Thinker_724

часть супер не надо хаить,4ка конечно шик но здесь кооп прохождение.вот 6ая действительно провал но как и переход следующих на 1ое лицо,как по мне надо было отдельно называть а не резидентом,как фанату серии переход от оригинала в шутер не то поэтому не зашли

0
Punisher1

Бред полный они 9ю часть готовят на анонс подряд 2 крупных ремейка не будет 4ку ремейк покупают досихпор смысл им продажи терять переходя на ремейк 5ки это бред сначала надо выжать из ремейка 4ки максимум а потом уже.Так что слух бредовый

1
Dinozavrus

анонс еще ни о чем не говорит, они чередуют, скорее выпустят после новый части.

-1
Punisher1 Dinozavrus

У них анонс а следом через пол года обычно релиз

1
Walkan90

Смысла нет, 5 и 6 как резидент плохие игры. Если и делать ремейк, то переосмыслять их целиком и полностью.

1
-zotik-

4ку же изменили к лучшему небольшими изменениниями

0
Алан Битаров

Интересно, они оставят негров или изменят зомби на белых натуралов?

1
Пользователь ВКонтакте

Интересно, у них хватит яиц не менять локацию и врагов? В наше время массовое истребление нигеров вроде не сильно приветствуется))) // Миша Калинин

1
Пользователь ВКонтакте

Главного героя сделают нигером и тогда все будет ок. Междусобойчик между нигерами. // Роман Ульянов

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Там и так один из гг нигер, ещё и женщина, так что маловероятно))) особено если учесть, что в новых частях Крисс белый // Миша Калинин

0
Пользователь ВКонтакте

Вроде как этот вопрос уже поднимался даже 😁 // Тарлан Даргаев

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Там уже есть главный герой-черномазый. Более того - это девка // Александр Ковалёв

0
Юрий Пенкин

они просто отвязывают игру от Games for windows live, успокойтесь, как и lost planet

0
legolaz318

Так давно уже как несколько месяцев отвязали, может даже больше.

0
legolaz318

Ну да, в принципе, даже больше.

0
-zotik- legolaz318

Я думал лет 10 назад отвязали))

0
Igor Udilov

Жду Код Вероника, остальное мимо. Ибо Немезис они явно уже расширять не будут к сожалению.

0
askazanov

Было бы круто!!!

0
Уральский чекист

Лучше пускай zero и 1 части ремейкнут, а за одно и код вероника! Зачем пятую сейчас, она не нунжа пока.

0
-zotik-

Все нужны)

0
Уральский чекист -zotik-

Ну ок, но только после первых частей)

0
-zotik- Уральский чекист

Ну они уже начали 2,3,4...

А так да охото и в 1ю и веронику и 5. А одновременно такого не получишь)

0
Jarvis666

Негров стрелять? Да не, такое невозможно))

0
Пользователь ВКонтакте

Давно пора играть за афро криса и уничтожать белое население заражённой паразитами Европы // Миша Силовичков

0
Thinker_724

игра и сейчас выглядит неплохо как и играется особенно в сплитскрине несмотря на год выпуска.В своё время с другом дотёрли ёе до дыр но так и не осилили пару карт для коопа

0
GraF68ru

Пхах, они реально все своё фуфло продают по второму кругу, жду момент, когда начнут впаривать по третьему кругу.

0
bubenson

Не, не та игра, чтобы выпускать ремастеринг и ремейке. Спорная и очень спорная часть

-3
Constant1ne

Обалдел что ли?! Там Альберт Вескер с его харизмой чего только стоит.

1