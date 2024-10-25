Возможно, приближается анонс Resident Evil 5 Remake

Как сообщает портал Tech4Gamers, в скором времени компания Capcom может анонсировать ремейк Resident Evil 5, согласно некоторым подсказкам, которые появились на странице оригинальной игры в Steam. По сути, японская компания следует той же схеме, что и до анонса ремейка Resident Evil 4, внося на страницу игры 2009 года необычные изменения.
В числе последних: удаление названия игры, ее базовой части и даты выхода, что аналогично тому, как это было сделано перед анонсом ремейка Resident Evil 4. Такие изменения, о которых сообщил X-аккаунт «PRE-Alarabiya», особенно важны, если учесть, что Capcom не обновляла эту страницу примерно три года. Возможно, так компания Capcom подготавливает почву к тому, чтобы можно было отличить оригинальную игру от потенциального ремейка, как она уже делала в прошлом, сменив название Resident Evil 4 на «Resident Evil 4 (2005)» в Steam.
В последние годы франшиза Resident Evil известна своими успешными ремейками. Последний из них, Resident Evil 4 Remake, разошелся тиражом более 8 миллионов копий. Если учесть, что количество проданных копий всей саги приближается к 160 миллионам, то вполне понятно желание Capcom сохранить эту динамику. Хотя ремейк Resident Evil 5 вряд ли выйдет в этом году, он может быть официально анонсирован до конца 2024 года.
Официальный заявлений по поводу возможного ремейка Resident Evil 5 компания Capcom пока не делала, так что пока это остается в области догадок, основанных на конкретных, но не абсолютных сведениях.
Даже сейчас персонажи выглядят хорошо.
Если до конца быть откровенным, можно сказать что Крис перекачен. Даже у Шварца и Скалы не было такой рамы.
И? Это игра, а не реальная жизнь, в игре он выглядит отлично.
А как иначе? Если его Вескер чуть не убил в Коде Вероники, вот Крис и накачался, чтобы попытаться дать отпор Вескеру при встрече, хотя бы минимальный отпор!
Ну раз так, могли бы уже 4 руки ему приделать чтобы легче было зомби убивать.
Ему в 5й части с камнем драться
Быстрее бы, хочу с кентом отстреливать негров
Как по мне, самая унылая часть. Ну шестую предпочтительно вообще не вспоминать конечно
часть супер не надо хаить,4ка конечно шик но здесь кооп прохождение.вот 6ая действительно провал но как и переход следующих на 1ое лицо,как по мне надо было отдельно называть а не резидентом,как фанату серии переход от оригинала в шутер не то поэтому не зашли
Бред полный они 9ю часть готовят на анонс подряд 2 крупных ремейка не будет 4ку ремейк покупают досихпор смысл им продажи терять переходя на ремейк 5ки это бред сначала надо выжать из ремейка 4ки максимум а потом уже.Так что слух бредовый
анонс еще ни о чем не говорит, они чередуют, скорее выпустят после новый части.
У них анонс а следом через пол года обычно релиз
Смысла нет, 5 и 6 как резидент плохие игры. Если и делать ремейк, то переосмыслять их целиком и полностью.
4ку же изменили к лучшему небольшими изменениниями
Интересно, они оставят негров или изменят зомби на белых натуралов?
Интересно, у них хватит яиц не менять локацию и врагов? В наше время массовое истребление нигеров вроде не сильно приветствуется))) // Миша Калинин
Главного героя сделают нигером и тогда все будет ок. Междусобойчик между нигерами. // Роман Ульянов
Там и так один из гг нигер, ещё и женщина, так что маловероятно))) особено если учесть, что в новых частях Крисс белый // Миша Калинин
Вроде как этот вопрос уже поднимался даже 😁 // Тарлан Даргаев
Там уже есть главный герой-черномазый. Более того - это девка // Александр Ковалёв
они просто отвязывают игру от Games for windows live, успокойтесь, как и lost planet
Так давно уже как несколько месяцев отвязали, может даже больше.
Ну да, в принципе, даже больше.
Я думал лет 10 назад отвязали))
Жду Код Вероника, остальное мимо. Ибо Немезис они явно уже расширять не будут к сожалению.
Было бы круто!!!
Лучше пускай zero и 1 части ремейкнут, а за одно и код вероника! Зачем пятую сейчас, она не нунжа пока.
Все нужны)
Ну ок, но только после первых частей)
Ну они уже начали 2,3,4...
А так да охото и в 1ю и веронику и 5. А одновременно такого не получишь)
Негров стрелять? Да не, такое невозможно))
Давно пора играть за афро криса и уничтожать белое население заражённой паразитами Европы // Миша Силовичков
игра и сейчас выглядит неплохо как и играется особенно в сплитскрине несмотря на год выпуска.В своё время с другом дотёрли ёе до дыр но так и не осилили пару карт для коопа
Пхах, они реально все своё фуфло продают по второму кругу, жду момент, когда начнут впаривать по третьему кругу.
Не, не та игра, чтобы выпускать ремастеринг и ремейке. Спорная и очень спорная часть
Обалдел что ли?! Там Альберт Вескер с его харизмой чего только стоит.