Инсайдер поделился свежей информацией о Resident Evil 9

Инсайдер Chris Marx поделился свежими подробностями о долгожданной Resident Evil 9.
По его словам, следующая основная часть серии выйдет где-то в конце 2024 года, будет представлена в этом году (по предыдущим слухам в октябре-ноябре этого года). В игру вернутся Клэр, Джилл, Леон и Крис (протагонист). Можно будет играть за других персонажей в некоторых миссиях. Будет упор на экшен, но хоррор-составляющая никуда не денется. Возможно, появится выбор между режимами от первого и третьего лица.
Resident Evil 9 будет в основном вращаться вокруг персонажа Криса Редфилда, с возможным включением в повествование других классических персонажей. Однако я считаю, что сюжетная линия с участием Итана Уинтерса завершилась или, по крайней мере, временно подошла к своему завершению.
Классические персонажи, такие как Клэр, Джилл, Леон и Крис (протагонист), вернутся в предстоящей игре Resident Evil. Игроки также смогут играть за других персонажей в некоторых миссиях. Ожидается, что в игре будет меньше хоррора и больше экшена. Однако это все равно будет игра в жанре ужасов. Режим камеры еще не подтвержден, но есть вероятность, что у игроков будет возможность выбирать между видом от третьего и первого лица. Я ожидаю, что она выйдет позже в 2024 году, Capcom должна начать говорить в этом году.
Он также сообщил, что в планах Capcom выпустить ремейки Code Veronica и Resident Evil 5.
Обычный наброс. Девятую часть я жду, но определённо это всё туфта.
пикча то вот оригинальная)
Ну RE5 даже сейчас в плане графики выглядит неплохо, но вот анимации точно нуждаются в обновлении. Ждем и надеемся на такой же успех как и RE4 Remake
Неплохо? Ты давно его запускал?
Если будет экшн как в Деревне, когда мы играли за Криса, то как будто бы и не хочется такой Резик. Сделали офигенный, жуткий седьмой резидент, а потом опять пошло-поехало, тьфу. Гигачадами играть весело, спору нет, но было бы всё-таки здорово, если б они остались только в ремейках. Номерные части хочется видеть именно хоррорами, а не экшенами с бравыми солдатами на стероидах.
Я там в соседнем посте срался с человечком, который считает что Re 4,5,6 лучшее что случалось с серией. Так что понятно что есть любители шутерного гoвнеца.
Надоел уже этот Крис.
Как он может надоесть, если в последних частях его почти и не было
Он был там. Пусть и не ГГ.
Надоел уже этот Леон*
Достал этот Леон, дайте нового героя.
бесконечная доилка
Ты тему перепутал, тут не о гта 5 идёт речь
И не о ассасинах!
И не о колде!
и не о TES 5))
И не о Скайрим😂😂😂