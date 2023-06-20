Инсайдер поделился свежей информацией о Resident Evil 9 ©

Инсайдер Chris Marx поделился свежими подробностями о долгожданной Resident Evil 9.



По его словам, следующая основная часть серии выйдет где-то в конце 2024 года, будет представлена в этом году (по предыдущим слухам в октябре-ноябре этого года). В игру вернутся Клэр, Джилл, Леон и Крис (протагонист). Можно будет играть за других персонажей в некоторых миссиях. Будет упор на экшен, но хоррор-составляющая никуда не денется. Возможно, появится выбор между режимами от первого и третьего лица.

Resident Evil 9 будет в основном вращаться вокруг персонажа Криса Редфилда, с возможным включением в повествование других классических персонажей. Однако я считаю, что сюжетная линия с участием Итана Уинтерса завершилась или, по крайней мере, временно подошла к своему завершению.



Классические персонажи, такие как Клэр, Джилл, Леон и Крис (протагонист), вернутся в предстоящей игре Resident Evil. Игроки также смогут играть за других персонажей в некоторых миссиях. Ожидается, что в игре будет меньше хоррора и больше экшена. Однако это все равно будет игра в жанре ужасов. Режим камеры еще не подтвержден, но есть вероятность, что у игроков будет возможность выбирать между видом от третьего и первого лица. Я ожидаю, что она выйдет позже в 2024 году, Capcom должна начать говорить в этом году.

Он также сообщил, что в планах Capcom выпустить ремейки Code Veronica и Resident Evil 5.