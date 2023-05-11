Все последние слухи о Resident Evil 9

Прошло всего несколько недель после дебюта ремейка Resident Evil 4, но в соцсетях уже ведутся разговоры о новой главе в серии ужасов от Capcom, анонс которой может быть ближе, чем вы можете себе представить.
Если некоторые интересные подробности о Resident Evil 9, название которой может быть ApocaIXpse (чтобы содержать римскую цифру, как в случае с Village), уже появлялись некоторое время назад, то за последние несколько часов известный портал, связанный с серией, сообщил некоторую информацию о проекте, которая, если подтвердится, может усилить ажиотаж среди фанатов.
По слухам, RE9 будет исключительно однопользовательской игрой, а также станет последней главой с Крисом Редфилдом, но это не значит, что известный персонаж умрет. Помимо Криса в качестве главного героя, мы также встретим Джилл Валентайн, роль которой, как ожидается, будет сопоставима с ролью Ады Вонг в Resident Evil 4. Также поговаривают о появлении Клэр Редфилд, но более конкретной информации на этот счет нет. Что касается Ребекки Чемберс, Барри Бертона, Ады Вонг и Леона Кеннеди, то их появления не ожидается.
По сюжету мускулистый солдат отправится по следам BSAA на европейскую территорию, представляя собой прямое продолжение событий, описанных в Village. Часть приключения будет происходить в замке, очень похожем на замок леди Димитреску или Рамона Салазара. Вместо врагов упоминаются существа, более похожие на "традиционную" нежить серии и монстров, подобных Вендиго. В слухах также упоминается концовка, в которой мы станем свидетелями таинственного жертвоприношения.
Слухи утверждают, что игра находится в разработке уже около двух лет (в отличие от заявления Dusk Golem о том, что работа над игрой велась более шести лет), и что Capcom использует повторное использование ассетов из Resident Evil 8 и ремейка четвертой части. Последняя информация касается сроков анонса: говорят, что игра будет представлена в период с октября по ноябрь 2023 года. В общем, чтобы узнать, насколько достоверна вся эта информация, нам придется подождать еще немного.
По логике, Роза там должна быть ключевым персонажем... Иначе 7я и 8я части были бессмысленны, получается)
7-я для меня ванлав, 10/10, игра года и тд. Было всё очень круто: сюжет, отдельно история и трагедия семьи Бейкеров, лвл дизайн, а именно их дом - это просто отвал жёппы, атмосфера мега крутая, какой-то сюрр и загадочность происходящего, хоррор составляющая, экшн завезли, но при этом игра не ощущалась тиром как "Деревня", и музыка-то какая в сейв руме, dammmmmmn, это словами не передать. Забегаешь в эту комнатку, перевязываешь раны, сохраняешься, а потом не торопишься из неё выходить, потому что здесь спокойно и уютно, а за дверью весь этот кошмар... Давно я так в роль ГГ не вживался.
А вот куда свернула серия в 8-й части, мне не очень понравилось :/ Получился винегрет из RE4, оккультизма и фильмов ужасов категории "Б". Интересно, каким будет продолжение. Надеюсь, отойдут от этого всего деревенского и мистического, ибо, включая недавний замечательный ремейк, будет уже 3-й игрой подряд в этом направлении, поднадоело малость.
их дом это просто огроменный замок в 40кв. бред, а не левелдизайн
персонажи тупые, сюжет ересь.
пытались угнаться за хайпом аутласта, забыв о корнях и выдумали уже чуханину с дедами и бабками, а в этом продолжении (деревне) ещё дальше в бред ушли
согласен, сейчас перепрохожу данную игру в плойке, впервые за 5 лет, ощущения прям новые)
"Обитель зла" всегда был хоррором категории "Б". Не нравится - не играй.
Прошел все части кроме 7ой , даже не пытался устанавливать ,глянул ролики и понял что это не Резидент и прошёл мимо
Семёрка больше резидент чем всё то что вышло после кода Вероники. RE это не про то как Лëнчик с чëлочкой, "пizdaстрадает" по аде и бьет вертухи, не про шутан типа 5,6 где вообще только набор карт для . Это про выживание и исследование, решение загадок, менеджмент предметов. Вот это и есть суть резидента. Любители кинца иду нах.
Хоть персонажи будут интересные. Я думаю капком и сами понимают что людям старички интереснее, причем даже те самые старички мало раскрыты, но даже короткое появление вызывает у нас интерес. Безликий Итан просто скука… Правда в какой промежутки будет эта игра? Получается между 8й и длс? Потому что этот нелепый скачок на десяток лет был… Там Крису то лет уже сколько? Вообще хочется многое забыть из 8й части в плане истории и некоторых персонажей…
Главное от 3 лица чтобы была.
Да хоть от 3 яйца
Нет, от третьего не то
думаю играть мы будет за самого Криса Редфилда, уже давали за него играть в 7 части в DLC и концовке 8 части
Чёт звучит странно. Там же кто-то из высшего руководства вообще был против всех старых персонажей, потому серия и ушла в то, куда она ушла, начиная с 7-й части. А тут БАЦ - почти вся старая гвардия
Всегда думал что серия "ушла в то, куда она ушла, начиная с 7-й части.", потому что 7-ая часть вернулась к нагнетанию саспиенса, камерности и медленному темпу. Ветераны серии и борьбы с биоугрозой игрались бы нелепо в рамках одного дома и пряток с Бейкером. Представляешь себе Криса прячущегося по дому от Джека? Я вот нет, представляю скорее как Джек со сломанной челюстью пытается спрятаться от Криса.) Опять же было дополнение про Криса - чистокровный шутер считай, который показывает чем бы была 7-ка будь в ней главным протагонистом кто-нибудь из старых персонажей. Да и 8 части был Крис, что тоже не вяжется с твоей версией о том, что кто-то из руководства против чего-то.
его напихнули в обе игры, только чтобы объединить их бредни (про бессмертных дедов что в разуме живут среди людей, уж тем более бредни про вампиров и водяных лягушек) с вселенной РЕ, но это получился как нынче модно говорить КРИНЖ
Ну да, ведь раньше это всегда был взрослый серьёзный научно-фантастический сюжет, достойный пера классиков фантастики, который никогда, ну вот вообще никогда не вызывал чувства кринжа, при попытке вникнуть в него на серьёзных щах.)
Как там Лас Плагас позволяющий дистанционно контролировать людей поживает, вместе с Леоном, раздающим вертухи мутантам?) Всё хорошо, кринжа ещё не вызывает?) Про 6-ую вообще лучше не вспоминать, хотя по сюжету наверное моя любимая часть.) Что-то, что доставляет столько потехи ещё пойди найди.
Лучше бы 7-й части вообще не было, это худший Резик, в который я играл, даже 6 не такой унылый. 8-ка после этого недоразумения кажется прям шедевром на 20/10
Понимаю, каждый имеет право на мнение. Я 7-ю считаю лучшей частью, сложный выбор на самом деле между ей и ремейком 2-й, но самая любимая так точно. Видишь какие диаметрально противоположные мнения бывают? Важно делиться ими с окружающими, даже если о них никто не спрашивает и отношения к контексту беседы они тоже не имеют.)
ApocaIXpse? У кого это так мозг всрался назвать так часть игры?
итан это самый скучный и тупой персонаж ре. Просто сравни с гигачадами типа криса и лиона
но Итан ведь живой остался. он по сути в том же мире, в котором уже был, значит может вернуться и второй раз.
должен быть геймплей за его дочку, за Криса. Итан либо просто вернётся в конце, либо тоже с геймплеем
так резидент именно с 7 части это просто калька на успех аутласта. поэтому и персонажи такие тупые, потому что сами подобные хорроры это тупость ради скримеров.
дак он обычный человек без каких-либо боевых навыков, человек, который сражается за свою любовь и семью, почему для вас всегда должен быть накаченный ультрасолдат раскидывающих всех налево и направо? не лучше когда обычный человек, чудом выживает в таких условиях, тот же TLOU, Джоэл, самый обычный человек без каких-либо навыков, человек который просто выживал
Потому что хлюпикам, в жизни не везёт
Жаль что не будет некоторых старых героев (Что касается Ребекки Чемберс, Барри Бертона, Ады Вонг и Леона Кеннеди, то их появления не ожидается), обычно это не идет франшизе на пользу. Ради старых героев и новых злодеев и новых сюжетов основная масса фанатов играет, но бывают и исключения и очень надеюсь что игра выйдет хорошей и интересной, тем более Крис и Джилл будут. Успехов Capcom !
Не будет старых героев? А Крис и Джилл - это кто тогда?
Я про этих. +тебе, исправил как надо, теперь все понятно, а то и правда пост какой-то однобокий был, спасибо.
Только не дичь от первого лица, аля “Хрен знает что, но не RE часть VII/VIII”.
Главный вопрос: от первого лица или от третьего? Мне бы очень от первого хотелось, 7 и 8 части понравились очень.
Хоть бы от третьего была , если от первого , то придётся пропустить как седьмую(