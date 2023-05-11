Все последние слухи о Resident Evil 9 ©

Прошло всего несколько недель после дебюта ремейка Resident Evil 4, но в соцсетях уже ведутся разговоры о новой главе в серии ужасов от Capcom, анонс которой может быть ближе, чем вы можете себе представить.

Если некоторые интересные подробности о Resident Evil 9, название которой может быть ApocaIXpse (чтобы содержать римскую цифру, как в случае с Village), уже появлялись некоторое время назад, то за последние несколько часов известный портал, связанный с серией, сообщил некоторую информацию о проекте, которая, если подтвердится, может усилить ажиотаж среди фанатов.

По слухам, RE9 будет исключительно однопользовательской игрой, а также станет последней главой с Крисом Редфилдом, но это не значит, что известный персонаж умрет. Помимо Криса в качестве главного героя, мы также встретим Джилл Валентайн, роль которой, как ожидается, будет сопоставима с ролью Ады Вонг в Resident Evil 4. Также поговаривают о появлении Клэр Редфилд, но более конкретной информации на этот счет нет. Что касается Ребекки Чемберс, Барри Бертона, Ады Вонг и Леона Кеннеди, то их появления не ожидается.

По сюжету мускулистый солдат отправится по следам BSAA на европейскую территорию, представляя собой прямое продолжение событий, описанных в Village. Часть приключения будет происходить в замке, очень похожем на замок леди Димитреску или Рамона Салазара. Вместо врагов упоминаются существа, более похожие на "традиционную" нежить серии и монстров, подобных Вендиго. В слухах также упоминается концовка, в которой мы станем свидетелями таинственного жертвоприношения.

Слухи утверждают, что игра находится в разработке уже около двух лет (в отличие от заявления Dusk Golem о том, что работа над игрой велась более шести лет), и что Capcom использует повторное использование ассетов из Resident Evil 8 и ремейка четвертой части. Последняя информация касается сроков анонса: говорят, что игра будет представлена в период с октября по ноябрь 2023 года. В общем, чтобы узнать, насколько достоверна вся эта информация, нам придется подождать еще немного.