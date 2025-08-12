Resident Evil Requiem получит "эксклюзивный новый взгляд" на открытии Gamescom

В Resident Evil Requiem от Capcom смогут поиграть все счастливчики, которые посетят Gamescom с 20 по 24 августа. Однако те, кто останется дома, получат «эксклюзивный новый взгляд» на открытии Gamescom 19 августа.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на Xbox Series X/S, PS5 и ПК. Действие разворачивается спустя несколько лет после событий Resident Evil Village. Грейс Эшкрофт расследует серию убийств, что неизбежно приводит к битве за выживание с таинственным монстром.

В то время как предыдущие игры выбирали вид от одного лица, Resident Evil Requiem впервые предлагает выбор между видом от первого и третьего лица. Однако это не просто косметическое изменение, как описал продюсер Масато Кумазава, это «разработка двух отдельных игр».