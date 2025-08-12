Resident Evil Requiem получит "эксклюзивный новый взгляд" на открытии Gamescom

В Resident Evil Requiem от Capcom смогут поиграть все счастливчики, которые посетят Gamescom с 20 по 24 августа. Однако те, кто останется дома, получат «эксклюзивный новый взгляд» на открытии Gamescom 19 августа.
Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на Xbox Series X/S, PS5 и ПК. Действие разворачивается спустя несколько лет после событий Resident Evil Village. Грейс Эшкрофт расследует серию убийств, что неизбежно приводит к битве за выживание с таинственным монстром.
В то время как предыдущие игры выбирали вид от одного лица, Resident Evil Requiem впервые предлагает выбор между видом от первого и третьего лица. Однако это не просто косметическое изменение, как описал продюсер Масато Кумазава, это «разработка двух отдельных игр».
Напоминаю что ILL лучше
ILL еще не вышла, но по трейлеру - да. возможно, она будет лучше, и не только нового резика
Ага,мечтай
напоминаю, в твоих высерах не кто не нуждается, хоти дальше
Просто дайте нам Леона и его новые сальтухи и финты ногами, а свой эксклюзивный взгляд можете себе оставить.