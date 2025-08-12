ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.6 407 оценок

Resident Evil Requiem получит "эксклюзивный новый взгляд" на открытии Gamescom

monk70 monk70

В Resident Evil Requiem от Capcom смогут поиграть все счастливчики, которые посетят Gamescom с 20 по 24 августа. Однако те, кто останется дома, получат «эксклюзивный новый взгляд» на открытии Gamescom 19 августа.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на Xbox Series X/S, PS5 и ПК. Действие разворачивается спустя несколько лет после событий Resident Evil Village. Грейс Эшкрофт расследует серию убийств, что неизбежно приводит к битве за выживание с таинственным монстром.

В то время как предыдущие игры выбирали вид от одного лица, Resident Evil Requiem впервые предлагает выбор между видом от первого и третьего лица. Однако это не просто косметическое изменение, как описал продюсер Масато Кумазава, это «разработка двух отдельных игр».

По словам продюсера Resident Evil Requiem, две камеры - это "как разработка двух отдельных игр"
29
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Напоминаю что ILL лучше

18
Искусственный интеллeкт

ILL еще не вышла, но по трейлеру - да. возможно, она будет лучше, и не только нового резика

6
Armen 88

Ага,мечтай

5
Юркец

напоминаю, в твоих высерах не кто не нуждается, хоти дальше

4
Summor Ner

Просто дайте нам Леона и его новые сальтухи и финты ногами, а свой эксклюзивный взгляд можете себе оставить.

14