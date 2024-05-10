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Resident Evil 9 TBA
Экшен, Адвенчура, Шутер
8.2 138 оценок

Слух: главным героем Resident Evil 9 будет Леон Кеннеди; ремейк Resident Evil на RE Engine выйдет в 2026-м году

AceTheKing
Новости

Вчера арабское сообщество Resident Evil поделилось информацией касательно Resident Evil 9, которая стала им известна от одного из инсайдеров.

По их данным, Леон Кеннеди станет главным героем пролога игры. Источник не знает, почему был упомянут только пролог игры - возможно персонаж может меняться по ходу истории. Сюжетные события происходят летом 2025-го года, а это значит, что Леону на тот момент будет 48 лет.

В прологе местом действия была Юго-Восточная Азия, как ранее упоминалось Dusk Golem. Кроме того, в 2026-м году состоится 30-летний юбилей Resident Evil - по словам инсайдера, у Capcom запланирован к выходу обновленный ремейк первой части на RE Engine.

39
40
Комментарии: 40
Ваш комментарий
Taicho

В нем побывал лас плагос, как в Джилл был вирус. Теперь он в свои 48 будет выглядеть как в 35.

7
vzglydizugla

Главное что бы не Пол Андерсон, как в случае с Элис.

3
Пользователь ВКонтакте

Так от чего ему стареть то, стареют то от внуков // Илья Дроздов

1
Kelby

Донни Йен и куча других знаменитостей видимо тоже на досуге лас плагос в пищу употребляют, раз умудряются в свои 60 выглядеть лет на 35-40

1
Lorenzo Lamas vzglydizugla

шпилен-вилен !

-1
Madiark

Ну если как Джил то Леон скорее будет выглядить на 25 в свои 48

0
Niera2B

Продолжение истории Леона будет самое то. Сливать такого персонажа, было бы не разумно.

5
Han Yslat

Вот про Леона было бы неплохо и правда сделать игру, главное чтобы вид камеры был от 3го лица, да и будет интересно узнать, что с ним произошло спустя столько времени...

3
shit again

Главное от 3 лица. От 1 лица игры они не умеют делать - выходят из них шутаны, не хорроры

2
qweqwqwewqeewqqweqwedsads

Скорее всего будет от первого. 1, 2, 3 были хорорами, 4, 5, 6 шутаны от третьего лица, 7, 8 от первого и 9тый скорее всего тут будет.

0
hKKK33

6 часть же как раз от первого лица, хоррор просто невероятный. Да и 5 часть туда же. И 4 часть.

-1
hpi

Интересно какой ремейк первого будет.

1
Беккер5443

Но если будет Леончик то я за он Классный 😍💪🤟

1
ldssa jbcfsgfhd

самый не очёмный перс ваще в резике

-7
DanteVesker

Будем ждать. Надеюсь Леон появится в 9 части.

1
Олег Фамилия

Да там скорее всего все появятся. И Джил и Клэр и Крис и Роза и Ада и Леон. Возможно даже Итан возродится из гриба

0
ldssa jbcfsgfhd

дожили ,уже ремейк ремейка делают 🤦‍♂️

1
SULIK 712

я думаю имеется ввиду не ремейк ремейка, а другой (новый) ремейк оригинала на РЕ энджн

0
Dimitry Arsenev

Пока выглядит так, словно они хотят повторить 4 часть в азиатском сеттинге.

0
Han Yslat

Ну так это же отлично)))

0
AchingGarrison
В прологе местом действия была Юго-Восточная Азия

Хороший повод попиариться IGN. Вступят в защиту бедных азиков,как пытаются запретить ремейк RE5,защищая несчастных нига.

0
4de

В СНГ комьюнити инсайдеры по сильнее будут

0
SULIK 712

Это ты про себя чтоли? Сам инфу берешь с западных или азиатских источников, но никак не из СНГ. Ну а в твоем скриншоте логичный перебор востребуемых частей, ремейков и продолжений

1
Denv3r 13

4de, привет! )) А откуда инфа?)

0
Олег Фамилия

Мне кажется там и за Розу можно будет играть и за Аду. Возможно даже и за Криса и Клэр еще и Джил мб покажут

0
qweqwqwewqeewqqweqwedsads
возможно персонаж может меняться по ходу истории

Самое убогое что только можно сделать, в ревелейшене постоянно менялись персонажи, вставки из прошлого в итоге невнятный сюжет, 0 погружения в игру, ощущение что смотришь всратый сериал где каждые 5 минут перескакивают на разные истории.

0
иннеса дарк

Ремейк 5 часто кода вийде 2027 что или

0
k0ridor

жги леня жги вернемся к ганадосам и их приятнораскалывающимся головам

0
Беккер5443

Вооще то главным героем должна быть Роза, дочь Итана из Жуткой деревни.

-1
Pravdarub

Ну и добро. Крис уже надоел.

-2
Беккер5443

Крис тоже крутой, не обижай пожалуйста.

0
Анна Кранцове

Шо опять он че этот старпер снова будет ему уже как за 60 будет может уже Криса дадите поиграть ?

-3
DANTE FAIR

плохая новость, челкастый уже надоел и слишком смазливый для хоррора, слишком анимешный, лучше криса пусть делают ГГ либо нового персонажа вводят, как было с итаном, а то паразитирование на героях классики уже отторжение вызывает, тем более им постоянно внешность переделывают и выходит как с крысом в ре7, с адой в ре2 и ре4 и как с Джилл в ремейке 3.

-5
MythicalTiernan

Сколько еще они будут насиловать древний RE Engine, почему не перейдут на UE 5 .

-7
SERGEY-SP

потому что 5 анриал полное гов!

2
MythicalTiernan SERGEY-SP

Потому что надо обновлять иногда тот хлам, который ты гордо называешь игровым компухтером!

-3
Олег Фамилия

Ты что дурак? Какой анрил 5? у них свой движок куда производительнее и достаточно красивые игры на нем можно делать. Зачем им забагованный 5 анрил? Да картинка красивее но он неоптимизирован и опыта у них с ним нету

1
Jarvis666

Честно говоря достал этот Леон. Как персонаж он вообще пустышка, ничем не отличается от тех же бездушных гг, которых можно создать самому, в играх от Юбиков. Вообще многие как бы ждут кампанию за дочку Итана Уинтерса))

-8