Слух: главным героем Resident Evil 9 будет Леон Кеннеди; ремейк Resident Evil на RE Engine выйдет в 2026-м году

Вчера арабское сообщество Resident Evil поделилось информацией касательно Resident Evil 9, которая стала им известна от одного из инсайдеров.
По их данным, Леон Кеннеди станет главным героем пролога игры. Источник не знает, почему был упомянут только пролог игры - возможно персонаж может меняться по ходу истории. Сюжетные события происходят летом 2025-го года, а это значит, что Леону на тот момент будет 48 лет.
В прологе местом действия была Юго-Восточная Азия, как ранее упоминалось Dusk Golem. Кроме того, в 2026-м году состоится 30-летний юбилей Resident Evil - по словам инсайдера, у Capcom запланирован к выходу обновленный ремейк первой части на RE Engine.
В нем побывал лас плагос, как в Джилл был вирус. Теперь он в свои 48 будет выглядеть как в 35.
Главное что бы не Пол Андерсон, как в случае с Элис.
Так от чего ему стареть то, стареют то от внуков // Илья Дроздов
Донни Йен и куча других знаменитостей видимо тоже на досуге лас плагос в пищу употребляют, раз умудряются в свои 60 выглядеть лет на 35-40
шпилен-вилен !
Ну если как Джил то Леон скорее будет выглядить на 25 в свои 48
Продолжение истории Леона будет самое то. Сливать такого персонажа, было бы не разумно.
Вот про Леона было бы неплохо и правда сделать игру, главное чтобы вид камеры был от 3го лица, да и будет интересно узнать, что с ним произошло спустя столько времени...
Главное от 3 лица. От 1 лица игры они не умеют делать - выходят из них шутаны, не хорроры
Скорее всего будет от первого. 1, 2, 3 были хорорами, 4, 5, 6 шутаны от третьего лица, 7, 8 от первого и 9тый скорее всего тут будет.
6 часть же как раз от первого лица, хоррор просто невероятный. Да и 5 часть туда же. И 4 часть.
Интересно какой ремейк первого будет.
Но если будет Леончик то я за он Классный 😍💪🤟
самый не очёмный перс ваще в резике
Будем ждать. Надеюсь Леон появится в 9 части.
Да там скорее всего все появятся. И Джил и Клэр и Крис и Роза и Ада и Леон. Возможно даже Итан возродится из гриба
дожили ,уже ремейк ремейка делают 🤦♂️
я думаю имеется ввиду не ремейк ремейка, а другой (новый) ремейк оригинала на РЕ энджн
Пока выглядит так, словно они хотят повторить 4 часть в азиатском сеттинге.
Ну так это же отлично)))
Хороший повод попиариться IGN. Вступят в защиту бедных азиков,как пытаются запретить ремейк RE5,защищая несчастных нига.
В СНГ комьюнити инсайдеры по сильнее будут
Это ты про себя чтоли? Сам инфу берешь с западных или азиатских источников, но никак не из СНГ. Ну а в твоем скриншоте логичный перебор востребуемых частей, ремейков и продолжений
4de, привет! )) А откуда инфа?)
Мне кажется там и за Розу можно будет играть и за Аду. Возможно даже и за Криса и Клэр еще и Джил мб покажут
Самое убогое что только можно сделать, в ревелейшене постоянно менялись персонажи, вставки из прошлого в итоге невнятный сюжет, 0 погружения в игру, ощущение что смотришь всратый сериал где каждые 5 минут перескакивают на разные истории.
Ремейк 5 часто кода вийде 2027 что или
жги леня жги вернемся к ганадосам и их приятнораскалывающимся головам
Вооще то главным героем должна быть Роза, дочь Итана из Жуткой деревни.
Ну и добро. Крис уже надоел.
Крис тоже крутой, не обижай пожалуйста.
Шо опять он че этот старпер снова будет ему уже как за 60 будет может уже Криса дадите поиграть ?
плохая новость, челкастый уже надоел и слишком смазливый для хоррора, слишком анимешный, лучше криса пусть делают ГГ либо нового персонажа вводят, как было с итаном, а то паразитирование на героях классики уже отторжение вызывает, тем более им постоянно внешность переделывают и выходит как с крысом в ре7, с адой в ре2 и ре4 и как с Джилл в ремейке 3.
Сколько еще они будут насиловать древний RE Engine, почему не перейдут на UE 5 .
потому что 5 анриал полное гов!
Потому что надо обновлять иногда тот хлам, который ты гордо называешь игровым компухтером!
Ты что дурак? Какой анрил 5? у них свой движок куда производительнее и достаточно красивые игры на нем можно делать. Зачем им забагованный 5 анрил? Да картинка красивее но он неоптимизирован и опыта у них с ним нету
Честно говоря достал этот Леон. Как персонаж он вообще пустышка, ничем не отличается от тех же бездушных гг, которых можно создать самому, в играх от Юбиков. Вообще многие как бы ждут кампанию за дочку Итана Уинтерса))