Слух: главным героем Resident Evil 9 будет Леон Кеннеди; ремейк Resident Evil на RE Engine выйдет в 2026-м году

Вчера арабское сообщество Resident Evil поделилось информацией касательно Resident Evil 9, которая стала им известна от одного из инсайдеров.

По их данным, Леон Кеннеди станет главным героем пролога игры. Источник не знает, почему был упомянут только пролог игры - возможно персонаж может меняться по ходу истории. Сюжетные события происходят летом 2025-го года, а это значит, что Леону на тот момент будет 48 лет.

В прологе местом действия была Юго-Восточная Азия, как ранее упоминалось Dusk Golem. Кроме того, в 2026-м году состоится 30-летний юбилей Resident Evil - по словам инсайдера, у Capcom запланирован к выходу обновленный ремейк первой части на RE Engine.