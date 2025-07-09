В Resident Evil Requiem Леон не будет главным героем

Коси Наканиси, геймдиректор Resident Evil Requiem ( Re 5, RE Revelations 1-2, RE 7) в своем интервью прокомментировал что в жанре survival horror такой персонаж как Леон Кеннеди совершенно не вписывается в концепцию ужасов, потому что уже прошел путь уничтожения орд монстров во 2 и 4 части, его уже не может ничего напугать и как развивать персонажа дальше в современной концепции игры у них идей нет, в связи с этим от идеи сделать его главным героем отказались полностью как и от старых персонажей номерной серии.

Акцент сместили на Грейс Экшфорд, молодую сотрудницу FBI, дочь Алиссы Экшфорд из игры Resident Evil Outbreak, по его мнению игрок сможет лучше ассоциировать себя с неопытным и не обладающим выдающимися физическими способностями и умениями, что сделает игру реалистичнее и повысит градус напряжения. Игрок начинает как персонаж напуганный неизвестностью и безысходностью, и постепенно становится более способным по мере того как сталкивается с новыми ужасами, отражая путешествие игрока по Resident Evil Requiem.

Изначально игра разрабатывалась под названием Biohazard Apopalypse как многопользовательский онлайн шутер с открытым миром и должен был выйти в 2023 году, но позже от идеи отказались и перенесли наработки в недавно почивший RE Verse.

Предположительно в RE Requiem будет три игровых персонажа, включая Алиссию Экшфорд которая показана в трейлере уже постаревшей и будет доступна к управлению через события прошлого в момент воспроизведения кассет как в RE Village.

Режиссер Resident Evil Requiem Коси Наканиси сказал, что команда «всегда думала о том, чтобы сделать Леона главным героем», но в конечном итоге решила не использовать его, поскольку «создать хоррор-игру вокруг него сложно». Коси Наканиси объяснил свою позицию, сказав, что Леон Кеннеди «не будет вскакивать от такого, как падающее ведро». Общая идея заключается в том, что Capcom хочет дать игрокам главного героя, который будет развиваться вместе с ними в ходе игры.