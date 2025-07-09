В Resident Evil Requiem Леон не будет главным героем

Коси Наканиси, геймдиректор Resident Evil Requiem ( Re 5, RE Revelations 1-2, RE 7) в своем интервью прокомментировал что в жанре survival horror такой персонаж как Леон Кеннеди совершенно не вписывается в концепцию ужасов, потому что уже прошел путь уничтожения орд монстров во 2 и 4 части, его уже не может ничего напугать и как развивать персонажа дальше в современной концепции игры у них идей нет, в связи с этим от идеи сделать его главным героем отказались полностью как и от старых персонажей номерной серии.
Акцент сместили на Грейс Экшфорд, молодую сотрудницу FBI, дочь Алиссы Экшфорд из игры Resident Evil Outbreak, по его мнению игрок сможет лучше ассоциировать себя с неопытным и не обладающим выдающимися физическими способностями и умениями, что сделает игру реалистичнее и повысит градус напряжения. Игрок начинает как персонаж напуганный неизвестностью и безысходностью, и постепенно становится более способным по мере того как сталкивается с новыми ужасами, отражая путешествие игрока по Resident Evil Requiem.
Изначально игра разрабатывалась под названием Biohazard Apopalypse как многопользовательский онлайн шутер с открытым миром и должен был выйти в 2023 году, но позже от идеи отказались и перенесли наработки в недавно почивший RE Verse.
Предположительно в RE Requiem будет три игровых персонажа, включая Алиссию Экшфорд которая показана в трейлере уже постаревшей и будет доступна к управлению через события прошлого в момент воспроизведения кассет как в RE Village.
Режиссер Resident Evil Requiem Коси Наканиси сказал, что команда «всегда думала о том, чтобы сделать Леона главным героем», но в конечном итоге решила не использовать его, поскольку «создать хоррор-игру вокруг него сложно». Коси Наканиси объяснил свою позицию, сказав, что Леон Кеннеди «не будет вскакивать от такого, как падающее ведро». Общая идея заключается в том, что Capcom хочет дать игрокам главного героя, который будет развиваться вместе с ними в ходе игры.
Вот так и получаются фейковые новости. Автор поста замешал все в кучу без разбора и выдал желаемое за действительное.
А зачем вы выделяете текст?
Что бы ты спросил , бл9l найдутся же idiota которые спросят -_-
Классика! Мужика убрали, бабу выдвинули на первый план! КрэпКам пробивает очередное повесточное дно!
Ага, большинство игроков это парни, а КрэпКам хочет, чтобы они ассоциировали себя бабами! Что дальше, в коллекционные издания игры будут ставить платья и губную помаду? Чтобы парням легче было ассоциировать себя женщинами!
Капец ты клоун. Играя в в3 то за геру, то за цири ты явно ощущал себя трансом из твоей логики🤣🤣🤣
В Ведьмаке 3 95% (крутого) игрового времени мы играли за мужика! Остальные 5% (отвратительного) за бабу! Если бы было наоборот, то я Ведьмак 3 даже бы не запускал!
получается 4 ведьмака ты скипаешь?)
не говорили что не будет вообще, имеется ввиду что он не будет главным героем, а будет ли он вообще никто не отрицает и не подтверждает
Да это клоун вшивый без гроша и капли внимания. Надо хоть что то высрать чтобы просмотры были
Ну и нахер он тогда нужен, за всяких пугливых шмонек пусть сами играют
Розовый страпончик, ты предпочитаешь за брутального мужчинку поиграть, а не за бабу как ты выразился?)
пусть сами играют за мокрощелку
А с чего ты взял что у нее мокрая щель?
Резик которого мы достоины. (((
Всё из-за олигофренов, которым не нравится шестая часть, типа много экшена. Однако шестая часть, ничто иное как логичная эволюция резидента. Если в мире активно используют биологическое оружие, то история становится масштабней, в духе бродилки страшилки её не сделаешь
ну в целом верно, только сумасшедшим, которые орут как негритята из мема от картинки где топчут диск с 6 частью, этого не дано понять, они кроме кривизны управления ничего из той игры не запомнили (хотя да, чисто за управление игру стоит поругать, но не за всё остальное)
вообще мягко говоря, фанатики только и могут дислайки ставить когда им говорят что кэпком их обманет, они начинают ещё больше фанатеть сами не зная с чего и давай на обзоры да данные с продаж ссылаться, которые кстати вроде как большие, но раскрыты очень уж избирательно
так что вот - изначальные обещания собрать героев не только в мультике но и в игре снова оказались враньём)
просто когда открытым текстом все игры пишут что основная сюжетная арка - биотерроризм и борьба с ним, многие почему-то ждут мистику из alone in the dark и silent hill или каких-то клонов резидента (кстати вот всем ждунам лучше бы туда и идти)
но при этом почти никто из этих людей открыто не хейтит пвп-дичь в виде всех попыток выйти в онлайн в резике, и это уже очень о многом говорит (хотя ВСЕ пвп проекты по RE закрыты на сегодня)
вы блин игрока должны пугать, а не героя на экране... делать целью каждый раз брать амёбу непрокаченную в герои тоже так себе идея
Resident никогда не был про пугалки, за этим к другим идите.
Из статьи явно не следует что Леона не будет. Очередной кликбейт по теме резидента. Подождём подробностей от разработчиков и сливов видео с предстоящих шоу. Без паники.
Даже сделать его боссом нельзя было что-ли?! Ну они дают!