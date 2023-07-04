Игра заслуживает большего внимания: Стефани Паниселло надеется на создание ремейка Resident Evil CODE: Veronica

Стефани Паниселло, актриса, озвучивающая Клэр Редфилд в ремейке Resident Evil 2, рассказала, что хотела бы увидеть ремейк Resident Evil CODE: Veronica Remake, полагая, что классическая игра 2000 года в жанре survival horror - это "игра, которая заслуживает большего внимания".
В беседе с Push Square Паниселло, которая также озвучила сестру Редфилда в Resident Evil Infinite Darkness и грядущей Resident Evil Death Island, прямо заявила, что ремейк Resident Evil CODE: Veronica зависит от Capcom, и что пока ничего не известно. Впрочем, актриса подчеркнула, что была бы очень заинтересована в повторном исполнении своей роли в этом проекте.
Извечный вопрос. Мне задают его довольно регулярно. К сожалению, это зависит не от меня. Я соглашусь с тем, что эта игра заслуживает большего внимания. Для меня было бы честью, если бы Capcom решила сделать ремейк и пригласить меня еще раз. Но решение в конечном счете принимает Capcom, к тому же для меня очень важно, куда именно ремейки ведут франшизу, так что скрестим пальцы, чтобы мы получили эту игру.
Действие Resident Evil CODE: Veronica, изначально выпущенное на Dreamcast, происходит через три месяца после событий Resident Evil 2. По сюжету Клэр попадает в плен к корпорации "Амбрелла" во время штурма объекта в Париже и отправляется на отдаленный остров, управляемый корпорацией. Позже игра была перенесена на PS2 под названием Resident Evil CODE: Veronica X с дополнительными сценами с участием Альберта Вескера.
Capcom уже говорила, что пока не планирует создавать ремейк Resident Evil CODE: Veronica, тем не менее, фанаты очень надеются, что игра обретет новую жизнь.
Resident Evil CODE: Veronica на dreamcast в то время была очень впечатляющей игрой! Считай первая игра на моей приставке.
У CAPCOM франшиза Resident Evil это дойная корова!
Не останавливайся! Пили и Веронику и 5 и 6 части и далее в 9-ку едем!
Учитывая нынешние тенденции 5ку можно не ждать да у нее и на релизе был скандал а сейчас то что будет ууу и представить страшно
Кто играл тот понял если нет то вспомните кто враги в игре а точнее ..... ну я не хочу затрагивать тему
Как раз наоборот)) 5-ка была самой продаваемой частью (или на втором месте после 6-ой, не помню) и вполне заслуженно. Проходил раз 10 с выключенным кооперативом на сложности ветеран с чистого листа. я проходил её в 2013, недавно скачал и... конечно боевая система СИЛЬНО устарела, да и тупые враги, а в остальном всё ок, особенно сеттинг - Африка. Под конец игры, правда, пара-тройка глав фиговые, но и в 4-ой части было тоже самое - то, что после замка, а именно локация "остров" - унылая ересь, а это, на секундочку, одна треть игры. При удачном раскладе из 5-ки может получиться отличный ремейк. Только бы item box theme не трогали, а то serenity в 4-ке переписали не в лучшую сторону - просто другой трек получился, неплохой, но не такой релаксирующий, как в оригинале.
😄😄😄😄😄😄😄😄😄точно
Как раз таки в том и дело что враги афроамереканцы в нынешних ситуациях игра будет не очень уместна учитывая что рынок сша важен для капком
где ее жизнь НИнаСелло ...
Врет как дышит,либо уже озвучила либо уже это делает.Второй раз намекает.
Т.е. она хочет чтоб на одном сайте появлялись видосики с ней? ну с её персонажем.
А новые игры в серии уже не будут выходить ? Одни ремейки
Мы тоже Стефани,мы тоже))
Да сколько можно уже с ремейками, 11 лет не было нового резика, дайте новую часть
8 часть 2 года назад вышла
Смысле 11 лет? ХАХАХААХ. Ты застрял во времени? Очнись! Уже 2023 год. Вышла недавно 8 часть, а еще была 7 и 6, а еще серия Revelations
Я гуглю-гуглю 8 часть и вижу только убогий шутанчик, не имеющий ничего общего с резиком, но к которому прикрепили его название, чтоб игру хоть кто-то покупал. Это оно?
Боже, началось, минусы полетели, пердаки подорваны фактами
А чем 7ка и 8ка плоха? если режимом от 1го лица то открою секрет игра изначально должна была быть от 1го лица но мощь ps1 не тянула