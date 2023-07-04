Игра заслуживает большего внимания: Стефани Паниселло надеется на создание ремейка Resident Evil CODE: Veronica ©

Стефани Паниселло, актриса, озвучивающая Клэр Редфилд в ремейке Resident Evil 2, рассказала, что хотела бы увидеть ремейк Resident Evil CODE: Veronica Remake, полагая, что классическая игра 2000 года в жанре survival horror - это "игра, которая заслуживает большего внимания".

В беседе с Push Square Паниселло, которая также озвучила сестру Редфилда в Resident Evil Infinite Darkness и грядущей Resident Evil Death Island, прямо заявила, что ремейк Resident Evil CODE: Veronica зависит от Capcom, и что пока ничего не известно. Впрочем, актриса подчеркнула, что была бы очень заинтересована в повторном исполнении своей роли в этом проекте.

Извечный вопрос. Мне задают его довольно регулярно. К сожалению, это зависит не от меня. Я соглашусь с тем, что эта игра заслуживает большего внимания. Для меня было бы честью, если бы Capcom решила сделать ремейк и пригласить меня еще раз. Но решение в конечном счете принимает Capcom, к тому же для меня очень важно, куда именно ремейки ведут франшизу, так что скрестим пальцы, чтобы мы получили эту игру.

Действие Resident Evil CODE: Veronica, изначально выпущенное на Dreamcast, происходит через три месяца после событий Resident Evil 2. По сюжету Клэр попадает в плен к корпорации "Амбрелла" во время штурма объекта в Париже и отправляется на отдаленный остров, управляемый корпорацией. Позже игра была перенесена на PS2 под названием Resident Evil CODE: Veronica X с дополнительными сценами с участием Альберта Вескера.

Capcom уже говорила, что пока не планирует создавать ремейк Resident Evil CODE: Veronica, тем не менее, фанаты очень надеются, что игра обретет новую жизнь.