Resident Evil Code: Veronica X 21.08.2001
8.8 279 оценок

Игра заслуживает большего внимания: Стефани Паниселло надеется на создание ремейка Resident Evil CODE: Veronica

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Gruz_
Новости

Стефани Паниселло, актриса, озвучивающая Клэр Редфилд в ремейке Resident Evil 2, рассказала, что хотела бы увидеть ремейк Resident Evil CODE: Veronica Remake, полагая, что классическая игра 2000 года в жанре survival horror - это "игра, которая заслуживает большего внимания".

В беседе с Push Square Паниселло, которая также озвучила сестру Редфилда в Resident Evil Infinite Darkness и грядущей Resident Evil Death Island, прямо заявила, что ремейк Resident Evil CODE: Veronica зависит от Capcom, и что пока ничего не известно. Впрочем, актриса подчеркнула, что была бы очень заинтересована в повторном исполнении своей роли в этом проекте.

Извечный вопрос. Мне задают его довольно регулярно. К сожалению, это зависит не от меня. Я соглашусь с тем, что эта игра заслуживает большего внимания. Для меня было бы честью, если бы Capcom решила сделать ремейк и пригласить меня еще раз. Но решение в конечном счете принимает Capcom, к тому же для меня очень важно, куда именно ремейки ведут франшизу, так что скрестим пальцы, чтобы мы получили эту игру.

Действие Resident Evil CODE: Veronica, изначально выпущенное на Dreamcast, происходит через три месяца после событий Resident Evil 2. По сюжету Клэр попадает в плен к корпорации "Амбрелла" во время штурма объекта в Париже и отправляется на отдаленный остров, управляемый корпорацией. Позже игра была перенесена на PS2 под названием Resident Evil CODE: Veronica X с дополнительными сценами с участием Альберта Вескера.

Capcom уже говорила, что пока не планирует создавать ремейк Resident Evil CODE: Veronica, тем не менее, фанаты очень надеются, что игра обретет новую жизнь.

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Комментарии: 27
Ваш комментарий
вЕ_Сельчак

Resident Evil CODE: Veronica на dreamcast в то время была очень впечатляющей игрой! Считай первая игра на моей приставке.

13
Crystal Lion

У CAPCOM франшиза Resident Evil это дойная корова!
Не останавливайся! Пили и Веронику и 5 и 6 части и далее в 9-ку едем!

2
Ely Maze

Учитывая нынешние тенденции 5ку можно не ждать да у нее и на релизе был скандал а сейчас то что будет ууу и представить страшно

Кто играл тот понял если нет то вспомните кто враги в игре а точнее ..... ну я не хочу затрагивать тему

1
za5 Ely Maze

Как раз наоборот)) 5-ка была самой продаваемой частью (или на втором месте после 6-ой, не помню) и вполне заслуженно. Проходил раз 10 с выключенным кооперативом на сложности ветеран с чистого листа. я проходил её в 2013, недавно скачал и... конечно боевая система СИЛЬНО устарела, да и тупые враги, а в остальном всё ок, особенно сеттинг - Африка. Под конец игры, правда, пара-тройка глав фиговые, но и в 4-ой части было тоже самое - то, что после замка, а именно локация "остров" - унылая ересь, а это, на секундочку, одна треть игры. При удачном раскладе из 5-ки может получиться отличный ремейк. Только бы item box theme не трогали, а то serenity в 4-ке переписали не в лучшую сторону - просто другой трек получился, неплохой, но не такой релаксирующий, как в оригинале.

-2
UnpromisingToshio

😄😄😄😄😄😄😄😄😄точно

0
Ely Maze za5

Как раз таки в том и дело что враги афроамереканцы в нынешних ситуациях игра будет не очень уместна учитывая что рынок сша важен для капком

0
xomy4ek

где ее жизнь НИнаСелло ...

0
alexanderfox

Врет как дышит,либо уже озвучила либо уже это делает.Второй раз намекает.

0
Scorpion_GamePlay

Т.е. она хочет чтоб на одном сайте появлялись видосики с ней? ну с её персонажем.

0
Sneaky Pete

А новые игры в серии уже не будут выходить ? Одни ремейки

0
Queelag

Мы тоже Стефани,мы тоже))

0
ckott4

Да сколько можно уже с ремейками, 11 лет не было нового резика, дайте новую часть

-5
Otavek

8 часть 2 года назад вышла

2
Doctor_Wesker

Смысле 11 лет? ХАХАХААХ. Ты застрял во времени? Очнись! Уже 2023 год. Вышла недавно 8 часть, а еще была 7 и 6, а еще серия Revelations

3
ckott4 Otavek

Я гуглю-гуглю 8 часть и вижу только убогий шутанчик, не имеющий ничего общего с резиком, но к которому прикрепили его название, чтоб игру хоть кто-то покупал. Это оно?

-6
ckott4

Боже, началось, минусы полетели, пердаки подорваны фактами

-3
Ely Maze ckott4

А чем 7ка и 8ка плоха? если режимом от 1го лица то открою секрет игра изначально должна была быть от 1го лица но мощь ps1 не тянула

1