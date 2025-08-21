Resident Evil Requiem преподнесет "сюрпризы" любителям играть от третьего лица

Следующая глава хоррор-саги Capcom прячет в себе любопытную деталь, которая вызовет улыбку у поклонников жанра: в игре от третьего лица главная героиня Грейс Эшкрофт преображается в идеальную «финальную девушку» из хоррор-фильмов категории "B", постоянно спотыкаясь и падая во время погонь. Подобный выбор напоминает классические хорроры, где героиня убегает от монстра, то теряя обувь, то поскальзываясь в самый неподходящий момент. В Resident Evil Requiem можно выбирать между видом от первого и третьего лица, но именно последний таит в себе самые неожиданные сюрпризы.

Во время презентации представитель Capcom объяснил, что существуют «эксклюзивные анимации», разработанные специально для режима от третьего лица. Грейс Эшкрофт демонстрирует явную склонность падать, поскальзываться на лужах крови или спотыкаться о обломки Rhodes Hill Chronic Care, пока ее преследует прикованное цепями чудовище, напоминающее, но не копирующее, ужасающую Лизу Тревор из ремейка первой части Resident Evil. Контраст с игрой от первого лица очевиден: пока Грейс кричит и рыдает во время побега, она не спотыкается так часто, если игрок видит действие ее глазами. При сравнении двух режимов сразу же становится очевидной разница.

По словам Capcom, этот выбор не случаен, а отражает четкую философию роли главного героя в играх жанра хоррор. Такие персонажи, как Леон Кеннеди, превратившиеся в слишком самоуверенных «героев боевиков», в данном контексте менее подходят для передачи страха. В случае с Грейс же цель состоит в том, чтобы создать уязвимого персонажа, способного отражать и усиливать эмоции игрока, делая игровой опыт более захватывающим.

Возможность свободно переключаться между двумя видами позволяет экспериментировать с разными подходами. И хотя игра рекомендует первый вид как предпочтительный через сообщение в настройках, третий вид добавляет более кинематографическое измерение, не ухудшая общее напряжение. Благодаря этому эксклюзивные анимации Грейс становятся сознательной данью уважения жанру фильмов ужасов, где «последняя девушка» проходит испытания на грани решимости и уязвимости. Такой выбор возвращает серию к атмосфере ретро-стиля первых частей, дистанцируясь от экшн-направления более поздних игр.

Игровой опыт превращается в баланс между подлинным страхом и моментами невольной иронии, типичными для самых лучших фильмов категории "B". Видеть, как Грейс поднимается после очередного падения, в то время как монстр неумолимо приближается, не только вызывает напряжение, но и усиливает чувство эмоциональной вовлеченности, как будто игрок является зрителем и главным героем кинотриллера, где каждое неверное движение может оказаться фатальным.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на ПК, PS5 и Xbox Series S|X.