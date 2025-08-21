Resident Evil Requiem преподнесет "сюрпризы" любителям играть от третьего лица

Следующая глава хоррор-саги Capcom прячет в себе любопытную деталь, которая вызовет улыбку у поклонников жанра: в игре от третьего лица главная героиня Грейс Эшкрофт преображается в идеальную «финальную девушку» из хоррор-фильмов категории "B", постоянно спотыкаясь и падая во время погонь. Подобный выбор напоминает классические хорроры, где героиня убегает от монстра, то теряя обувь, то поскальзываясь в самый неподходящий момент. В Resident Evil Requiem можно выбирать между видом от первого и третьего лица, но именно последний таит в себе самые неожиданные сюрпризы.
Во время презентации представитель Capcom объяснил, что существуют «эксклюзивные анимации», разработанные специально для режима от третьего лица. Грейс Эшкрофт демонстрирует явную склонность падать, поскальзываться на лужах крови или спотыкаться о обломки Rhodes Hill Chronic Care, пока ее преследует прикованное цепями чудовище, напоминающее, но не копирующее, ужасающую Лизу Тревор из ремейка первой части Resident Evil. Контраст с игрой от первого лица очевиден: пока Грейс кричит и рыдает во время побега, она не спотыкается так часто, если игрок видит действие ее глазами. При сравнении двух режимов сразу же становится очевидной разница.
По словам Capcom, этот выбор не случаен, а отражает четкую философию роли главного героя в играх жанра хоррор. Такие персонажи, как Леон Кеннеди, превратившиеся в слишком самоуверенных «героев боевиков», в данном контексте менее подходят для передачи страха. В случае с Грейс же цель состоит в том, чтобы создать уязвимого персонажа, способного отражать и усиливать эмоции игрока, делая игровой опыт более захватывающим.
Возможность свободно переключаться между двумя видами позволяет экспериментировать с разными подходами. И хотя игра рекомендует первый вид как предпочтительный через сообщение в настройках, третий вид добавляет более кинематографическое измерение, не ухудшая общее напряжение. Благодаря этому эксклюзивные анимации Грейс становятся сознательной данью уважения жанру фильмов ужасов, где «последняя девушка» проходит испытания на грани решимости и уязвимости. Такой выбор возвращает серию к атмосфере ретро-стиля первых частей, дистанцируясь от экшн-направления более поздних игр.
Игровой опыт превращается в баланс между подлинным страхом и моментами невольной иронии, типичными для самых лучших фильмов категории "B". Видеть, как Грейс поднимается после очередного падения, в то время как монстр неумолимо приближается, не только вызывает напряжение, но и усиливает чувство эмоциональной вовлеченности, как будто игрок является зрителем и главным героем кинотриллера, где каждое неверное движение может оказаться фатальным.
Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на ПК, PS5 и Xbox Series S|X.
Классно. Мне нравится что тут мы будем играть не за солдата который крошит зомби пачками
а за сильную и независимую которая будет крошить зомби пачками)
А где ты тут видишь что она крошит пачками зомби? Там геймплей так то уже показывали
Молодцы. Вот чего остро не хватало в RDR2 или в Fallout при переходе с первого на третье лицо.
А МИР ТО ХОТЬ ОТКРЫТЫЙ?
А ты таблетки то хоть пьешь? ))
А ты видно нет
Да, по инсайдам больше чем в гта 6.
В смысле не Лиза Тревор? Это она и есть вроде! Жду с нетерпением игру!))
О, костыли подъехали)
Надеюсь это только анимации и на геймплей они влиять не будут, а то это будет выглядеть, как принуждение к использованию камеры от первого лица.
// Mikhail Tsyganov
Оправдывать неуклюжесть персонажа глубокой философией и данью уважения жанру звучит как гениальная отмазка. Игроки точно обрадуются потере контроля в самый важный момент просто потому что так кинематографично. Главным хоррор элементом станет не монстр а боязнь споткнуться о пиксель на ровном полу. Какая там Лиза Тревор когда настоящий враг это гравитация и неустойчивость героини. Видимо делать нормальный геймплей в 2026 году уже не модно нужно прикручивать механики раздражения. Выбор между нормальным видом и режимом симулятора мешка с картошкой просто восхищает.
Учитывая, что все резики надо проходить далеко не один раз, посмотрю и от первого лица и от третьего, а то так сложно определиться.