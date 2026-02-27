ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.7 764 оценки

Состоялся релиз Resident Evil Requiem

AceTheKing AceTheKing

Сегодня состоялся релиз экшен-хоррора Resident Evil Requiem от компании Capcom - долгожданного продолжения в культовой франшизе.

Resident Evil Requiem получила высокие оценки от различных изданий: средняя оценка игры на агрегаторах Metacritic и OpenCritic составляет внушительные 88/100. Журналисты называют игру "правильной версией Resident Evil 6" и хвалят сюжет, экшен и оптимизацию.

Действие Resident Evil Requiem вновь развернётся в Раккун-Сити. В игре будет два главных героя: Грейс Эшкрофт, которая работает в ФБР и расследует череду потусторонних происшествий, а так же хорошо знакомый игрокам Леон Кеннеди.

Анализ производительности Resident Evil Requiem: хорошая графика и FPS, но трассировка пути безжалостна даже к RTX 5090

Игра доступна на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2. PC-версия игры защищена Denuvo.

30
44
Комментарии:  44
CHEPOLINO85

И тут нас настиг враг

9
QuietGarrison

Сколько у тебя шла и какое железо?

Константин335

Обычно компиляция занимает минут 5, не страшно

4
Dark446

Играй без шейдеров, с картошкиной графикой.

1
Jayne Cobb

Ну что...дождались )))

8
mambro

Ещё конец рабочего дня ждать...

Тем кто уже залетает приятной игры)

4
Константин335

Осталось дождаться вечера, как приду после работы, и тогда поиграю. Не терпится прям уже поиграть

6
trueseva

Не забудь написать это в каждой теме по этой игре...и в сегодня вечером напиши, что уже играешь, держи в курсе, брат

3
Томас Севченко

Рабочая смена только началась, ждать ещё до вечера ВЫПУСТИТЕ!!

6
Блоха В Сарафане

Слабоватый онлайн. Даже у четвёртой борды было 305 000 в стиме.

5
agula98

Американцы не проснулись, в субботу будет миллион

8
Константин335

Многие еще на работе, я только вечером, примерно через 7 часов залечу в игру. А вообще завтра надо будет смотреть в выходной что там с онлайном будет

7
Витя баклажан

246к онлайн и продолжает расти! у мега популярного резика 4 рем был 168к, у резика 2 рем 74к, у деревни 106к! 9 часть в разы больше онлайн чем у предыдущих, даже старые части продались отлично, эта часть продастся еще лучше. а борда 4 лишь хайпанула в начале и про нее все забыли и продажи там 100% в разы ниже чем у 4 резика

1
МАХАН МАХАНОВИЧ

Пишу в легедарном треде!

5
krampusjm
3
N0way0

same

CHEPOLINO85

стим перезапусти

5
krampusjm CHEPOLINO85

Пошла распаковка, спасибо!

1
Пользователь ВКонтакте

Ну наконец то // Дмитрий Голышев

3
Holbrook
2
eagle8207

Пиратикам, то есть мне, облом

2
Otavek

Активация есть

