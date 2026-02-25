Стартовала предзагрузка Resident Evil Requiem

Компания Capcom сообщила о старте предзагрузки предстоящего хоррора Resident Evil Requiem на всех платформах. На PC, PS5 и Xbox Series X/S размер загружаемых файлов составляет ~70 ГБ, а на Nintendo Switch 2 - 30 ГБ.

Действие Resident Evil Requiem вновь развернётся в Раккун-Сити. В игре будет два главных героя: Грейс Эшкрофт, которая работает в ФБР и расследует череду потусторонних происшествий, а так же хорошо знакомый игрокам Леон Кеннеди.

Релиз Resident Evil Requiem состоится 27 февраля на PC, PS5 и Xbox Series X/S.