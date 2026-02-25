Стартовала предзагрузка Resident Evil Requiem

Компания Capcom сообщила о старте предзагрузки предстоящего хоррора Resident Evil Requiem на всех платформах. На PC, PS5 и Xbox Series X/S размер загружаемых файлов составляет ~70 ГБ, а на Nintendo Switch 2 - 30 ГБ.
Действие Resident Evil Requiem вновь развернётся в Раккун-Сити. В игре будет два главных героя: Грейс Эшкрофт, которая работает в ФБР и расследует череду потусторонних происшествий, а так же хорошо знакомый игрокам Леон Кеннеди.
Релиз Resident Evil Requiem состоится 27 февраля на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Началось!
Послезавтра начнётся
Да уже закончилось.
Скорее пройдут - скорее забудут эту sрань! Не интересная поделка.
Ура
я не пойму у кого предзаказ был, может 25 начать играть ?
нет
Просто заранее игру можешь установить и все
это предзагрузка, чтобы в момент выхода не легли сервера, а так заранее скачал, а 27 просто тыкнул играть и все
Будет круто если для делюксов будет раньше доступна игра
Не, не будет. Обычно об этом на странице магазина пишут заранее.
пошла жара
поделись скоростью
смени отображение загрузки в битах, скорости не прибавит ну хот глаз порадуется ))
Почем взял ?
А чего Леон старый такой на скрине в теме, он же помолодел.
Только в будущих фанатских модах где модельку из 4 части возьмут.
Ну да, или могут и из последней части молодую версию взять и сделать мод.
Неделю назад оформил предзаказ на plati.market. Кто-нибудь в курсе, как там работает отправка ключа игры с возможностью предзагрузки? Ключ высылают заранее (в день предзагрузки) или только в день официального релиза?
А что напрямую в стиме не купил?
Сарсомы недоступны в ру-регионе.
в чем была проблема там же купить но только не ключ а гифт? мне он в течении двух минут пришел и сразу в библиотеке игра была доступна.
ааа 2 дня еще..... интересно 27 февраля когда дадут доступ? в то же время что и предзагрузку?
Пишут в 19:00 по мск
В 8 утра по мск
На 11 часов раньше этого