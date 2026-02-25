ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.7 730 оценок

Стартовала предзагрузка Resident Evil Requiem

AceTheKing AceTheKing

Компания Capcom сообщила о старте предзагрузки предстоящего хоррора Resident Evil Requiem на всех платформах. На PC, PS5 и Xbox Series X/S размер загружаемых файлов составляет ~70 ГБ, а на Nintendo Switch 2 - 30 ГБ.

Действие Resident Evil Requiem вновь развернётся в Раккун-Сити. В игре будет два главных героя: Грейс Эшкрофт, которая работает в ФБР и расследует череду потусторонних происшествий, а так же хорошо знакомый игрокам Леон Кеннеди.

Релиз Resident Evil Requiem состоится 27 февраля на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

33
49
Комментарии:  49
Ваш комментарий
HerFinalBoss

Началось!

13
YakinVK

Послезавтра начнётся

6
Kenn1y YakinVK

Да уже закончилось.

8
StrangerYAN

Скорее пройдут - скорее забудут эту sрань! Не интересная поделка.

8
Jayne Cobb
7
gugu1313

Ура

7
anton alesgin

я не пойму у кого предзаказ был, может 25 начать играть ?

4
olegan34

нет

3
neumann10

Просто заранее игру можешь установить и все

6
sergio5321

это предзагрузка, чтобы в момент выхода не легли сервера, а так заранее скачал, а 27 просто тыкнул играть и все

1
SviTokk

Будет круто если для делюксов будет раньше доступна игра

4
J a r v i s

Не, не будет. Обычно об этом на странице магазина пишут заранее.

3
CHEPOLINO85

пошла жара

3
no homo

поделись скоростью

3
CHEPOLINO85 no homo

смени отображение загрузки в битах, скорости не прибавит ну хот глаз порадуется ))

3
leonid22

Почем взял ?

2
Kenn1y

А чего Леон старый такой на скрине в теме, он же помолодел.

3
Михаил Бабаян

Только в будущих фанатских модах где модельку из 4 части возьмут.

2
Kenn1y Михаил Бабаян

Ну да, или могут и из последней части молодую версию взять и сделать мод.

2
TILL0910

Неделю назад оформил предзаказ на plati.market. Кто-нибудь в курсе, как там работает отправка ключа игры с возможностью предзагрузки? Ключ высылают заранее (в день предзагрузки) или только в день официального релиза?

3
Влад Борщ111

А что напрямую в стиме не купил?

4
TILL0910 Влад Борщ111

Сарсомы недоступны в ру-регионе.

2
no homo

в чем была проблема там же купить но только не ключ а гифт? мне он в течении двух минут пришел и сразу в библиотеке игра была доступна.

1
no homo

ааа 2 дня еще..... интересно 27 февраля когда дадут доступ? в то же время что и предзагрузку?

2
666ANUBIS666

Пишут в 19:00 по мск

2
Stas776

В 8 утра по мск

3
Stas776 666ANUBIS666

На 11 часов раньше этого

1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ