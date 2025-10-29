В сеть попали изображения различных изданий Resident Evil: Requiem

Скоро Capcom объявит о доступных изданиях Resident Evil: Requiem, а вскоре после этого у различных продавцов начнут приниматься предзаказы как на физические, так и на цифровые издания.

Однако сегодня в сети обнаружились изображения с содержимым различных изданий, в том числе цифрового делюкс-издания, а также обложка версии для PS5.

Делюкс-издания Resident Evil: Requiem включает основную игру и набор цифровых бонусов — Deluxe Kit, которые добавляют косметические элементы, атмосферные фильтры, ностальгическую музыку и дополнительные материалы для фанатов серии.

Вот полный список: