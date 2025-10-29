В сеть попали изображения различных изданий Resident Evil: Requiem

Скоро Capcom объявит о доступных изданиях Resident Evil: Requiem, а вскоре после этого у различных продавцов начнут приниматься предзаказы как на физические, так и на цифровые издания.
Однако сегодня в сети обнаружились изображения с содержимым различных изданий, в том числе цифрового делюкс-издания, а также обложка версии для PS5.
Делюкс-издания Resident Evil: Requiem включает основную игру и набор цифровых бонусов — Deluxe Kit, которые добавляют косметические элементы, атмосферные фильтры, ностальгическую музыку и дополнительные материалы для фанатов серии.
Вот полный список:
- Базовая версия Resident Evil: Requiem.
- Deluxe Kit (дополнительные материалы)
- 5 костюмов (пример: костюм, вдохновлённый леди Димитреску для Грейс).
- 4 скина для оружия (пример: S&S M232 Weapon Skin: Apocalypse — апокалиптический камуфляж для пистолета).
- 2 фильтра экрана (пример: Screen Filter: Apocalypse — изменяет визуальный стиль игры, добавляя постапокалиптический эффект).
- 2 брелока (пример: Mr. Raccoon Charm — брелок с мистером Енотом, культовым талисманом серии).
- Аудиопак (Raccoon City Classic — классические звуки и музыка из оригинальных частей)
- Файлы (Letters from 1998 — коллекция внутриигровых документов, связанных с событиями серии)
