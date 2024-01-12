Capcom удалила DRM, блокирующую моды в Resident Evil Revelations, после возникших проблем

Как вчера стало известно и о чем мы рассказали на нашем сайте, компания Capcom выпустила для Resident Evil Revelations новое обновление, которое добавило в игру новую DRM. Игровое сообщество моментально возмутилось решением Capcom, причем многие активно критикуют японскую компанию в разделе отзывов в Steam на официальной странице игры Resident Evil Revelations. За вчерашний день, игра получила 112 отрицательных отзывов.

Помимо того что DRM не позволяла пользоваться модами, она также отрицательно повлияла и на производительность игры, вызывая сбои и снижение частоты кадров. А в некоторых случаях и вовсе игра переставала запускаться. После всех этих проблем Capcom решила отозвать обновление для Resident Evil Revelations и принесла свои извинения, выразив при этом уверенность в том, что обновление будет выпущено снова.

В связи с проблемой, обнаруженной в последнем выпущенном обновлении, мы отозвали соответствующее обновление. Мы приносим извинения за причиненные неудобства и, как только проблема будет устранена, мы вновь выпустим обновление. Большое спасибо за ваше терпение и сотрудничество.

— говорится в заявлении Capcom на сайте Steam.

Остается только догадываться, действительно ли Capcom намерена выпустить обновление снова, учитывая, что в сообществе это решение вызвало много негодования.