Новая DRM от Capcom вызвало всплеск негативных отзывов в Steam, но моддер попробовал прояснить ситуацию

Как оказалось, Capcom уже некоторое время добавляет The Enigma Protector DRM в некоторые из старых игр для ПК в Steam и это вызвало негативную реакцию у сообщества.

Ранее компания уже сообщала о планах по борьбе с мошенничеством и пиратством в играх на ПК путем введения нового DRM. По мнению Capcom, мошенничество и пиратство могут обесценить продукт и привести к финансовым потерям для компании. Обновление для Resident Evil Revelations было временно удалено из-за сбоев в игре, но Capcom заверила игроков, что оно будет выпущено снова, как только проблема будет решена.

Сообщается, что недавно добавленная система DRM привела к появлению нескольких вирусных предупреждений. Это вызвало всплеск негативных отзывов и возвратов денег за игры Capcom в Steam. Утверждается, что DRM препятствует моддингу, негативно влияет на частоту кадров и вызывает периодические подвисания. Однако, по словам одного из моддеров серии Resident Evil, эта информация не соответствует действительности. Он пояснил, что нет ничего, что доказывало бы, что DRM The Enigma Protector была причиной проблем в Resident Evil Revelations. Он напомнил, что Resident Evil 5 получила эту DRM около года назад, и это не привело к каким-либо проблемам с производительностью или модами. Кроме того, он упомянул, что DRM уже давно используется во многих других играх Capcom.

Моддер отметил, что The Enigma Protector DRM не влияет на файловые моды, которых большинство, включая все косметические моды. Однако он пытается предотвратить некоторые формы реверс-инжиниринга и вмешательства в код, что делают многие люди, работающие над трейнерами или создающие моды, изменяющие код.