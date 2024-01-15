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Resident Evil: Revelations 27.01.2012
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
8.2 1 243 оценки

Новая DRM от Capcom вызвало всплеск негативных отзывов в Steam, но моддер попробовал прояснить ситуацию

butcher69
Новости

Как оказалось, Capcom уже некоторое время добавляет The Enigma Protector DRM в некоторые из старых игр для ПК в Steam и это вызвало негативную реакцию у сообщества.

Ранее компания уже сообщала о планах по борьбе с мошенничеством и пиратством в играх на ПК путем введения нового DRM. По мнению Capcom, мошенничество и пиратство могут обесценить продукт и привести к финансовым потерям для компании. Обновление для Resident Evil Revelations было временно удалено из-за сбоев в игре, но Capcom заверила игроков, что оно будет выпущено снова, как только проблема будет решена.

Сообщается, что недавно добавленная система DRM привела к появлению нескольких вирусных предупреждений. Это вызвало всплеск негативных отзывов и возвратов денег за игры Capcom в Steam. Утверждается, что DRM препятствует моддингу, негативно влияет на частоту кадров и вызывает периодические подвисания. Однако, по словам одного из моддеров серии Resident Evil, эта информация не соответствует действительности. Он пояснил, что нет ничего, что доказывало бы, что DRM The Enigma Protector была причиной проблем в Resident Evil Revelations. Он напомнил, что Resident Evil 5 получила эту DRM около года назад, и это не привело к каким-либо проблемам с производительностью или модами. Кроме того, он упомянул, что DRM уже давно используется во многих других играх Capcom.

Моддер отметил, что The Enigma Protector DRM не влияет на файловые моды, которых большинство, включая все косметические моды. Однако он пытается предотвратить некоторые формы реверс-инжиниринга и вмешательства в код, что делают многие люди, работающие над трейнерами или создающие моды, изменяющие код.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
GraF68ru

Ох уж эти читаки в сингле, всему капкому спать не дают и наносят психологические травмы при каждом запуске трейнера.

6
Кей Овальд

Казалось бы, какая вообще может быть разница как я играю в одиночную игру? Если мне интересна история и мир, но не интересно следить сколько здоровья осталось, то зачем мешать мне играть так как я хочу?
В онлайне я бы ещё понял, но это же бред.

3
askazanov

Чё, "попросили" или проплотили ему за защиту этой "защиты" ?!))))

2
warp 37

Хреновая вещь. Трейнеры через костыли ставить приходится.

1
Ely Maze

Трейнеры для слабаков сами игру не могут пройти
зачем тогда вообще игру проходить да и удовольствие от игры с такими читами не получишь

-3
askazanov Ely Maze

Иногда бывает , что игра глючит где нибудь, и появляется невозможность пройти её, вот тут и помогают трейнеры )

1
golumen Ely Maze

обычно их запускают после прохождения для фана

0
Ely Maze askazanov

Но это не отменяет того что люди играю всю игру с включенным трейнером тем самым убивая весь интерес к прохождению

0
Ely Maze golumen

не все кто то играет так всю игру да и за всех говорить не надо вот где гарантии что все играют после прохождения игры

0
Alex40001

ил денуво в обиженного играет или кто то проплатил компанию по сливу конкурентов... а может и то и то

-2