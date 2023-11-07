Продажи Resident Evil Village превысили 8,7 млн копий

Компания Capcom обновила список платиновых игр (т.е. миллионных продаж), опубликовав новые данные о продажах нескольких игр по состоянию на 30 сентября, и, к всеобщему удивлению, франшиза Resident Evil продолжает демонстрировать высокие показатели.

Мировые продажи Resident Evil Village составили 8,7 млн. единиц, что выше показателя в 8 млн копий за предыдущий квартал (июль-сентябрь). Тем временем Resident Evil 7 продолжает набирать обороты и спустя шесть лет после выхода. В настоящее время ее тираж составляет 12,7 млн. экземпляров по всему миру, а за предыдущий квартал было продано еще 300 тыс. копий.

В то же время, как было подтверждено ранее, ремейк Resident Evil 2, вышедший в 2019 году, также не сбавляет оборотов: в настоящее время он продан в количестве 13,1 млн. экземпляров, а ремейк Resident Evil 3, выходящий в 2020 году, достиг отметки в 8 млн. экземпляров. Ремейк Resident Evil 4, вышедший в начале этого года, разошелся тиражом 5,45 млн. единиц.