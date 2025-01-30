Sony продлила права на IP Resistance в Европе

Не так давно появились разговоры о возможном возрождении серии MotorStorm, а теперь Sony может воскресить еще одну франшизу времен PS3. Так, японская компания продлила права на серию шутеров Resistance в в Европейском ведомстве интеллектуальной собственности. Компания сохранила за собой права на франшизу на ближайшие десять лет - до 26 января 2035 года.

Хотя продление прав на торговую марку - довольно стандартная процедура и свидетельствует о том, что PlayStation намерена сохранить серию в той или иной форме, это вовсе не гарантирует возвращение франшизы в ближайшем будущем. Хотя возможность выпуска ремастера для PS5 остается открытой, официальных сведений на этот счет пока нет, а Insomniac, если верить информации из утечек, сейчас сосредоточена на играх по Marvel.

Что касается Resistance, то это серия шутеров от Insomniac Games, которая сейчас наиболее известна по Marvel's Spider-Mans. Игры серии Resistance выходили на консолях PS3, PSP и PS Vita, но начиная с 2012 года серия не пополнялась новыми играми.