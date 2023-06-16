Психологический хоррор Reveil получил еще один жуткий трейлер ©

Студия Pixelsplit выпустила новый геймплейный трейлер психологического хоррора Reveil. Ролик позволяет оценить разнообразие локаций и тизерит опасного противника.

Главным героем игры станет Уолтер Томпсон, работающий механиком сцены в цирке. Его мучают воспоминания, в которых он пытается отыскать пропавших жену Марту и дочь Дори. Но попытки вспомнить, что случилось прошлой ночью, тщетны. Действие происходит в 1960-х годах в соответствующем той эпохе окружении. Сюжет развернётся в пяти актах и различных локациях.