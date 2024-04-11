Состоялся релиз полной версии стратегии Revival: Recolonization

Исследуйте претерпевшую изменения Землю, ведите переговоры или завоёвывайте новые территории. Вы должны нести свет цивилизации в регрессирующие человеческие колонии, чтобы подготовить человечество к войне с деспотической сущностью.

Выберите понравившееся вам племя, которое можно взять под своё крыло, и помогите своим последователям пройти через четыре различные эпохи, вплоть до футуристических поселений и прорывных технологий.