Состоялся релиз полной версии стратегии Revival: Recolonization

HeroCraft выпустила для ПК полную версию 4X-стратегии Revival: Recolonization. Встаньте в битву за Землю, найдите способ одолеть Все-разум, бросьтесь в сложные бои, меняйте стиль игры с пятью разными эмиссарами, манипулируйте климатом и доминируйте всеми способами — искусством дипломатии или путем жестокого ядерного истребления.
The Revival: Recolonization 1.0 — это усовершенствованная версия раннего доступа, включающая все функции, которые мы планировали и о которых просило сообщество:
- Улучшенная дипломатия, новые условия победы, новые юниты, новые враги.
- Пять эмиссаров, которые существенно определяют ваш стиль игры.
- Улучшенная система событий — ваш выбор будет иметь большее влияние на игровой процесс.
- Карта Земли.
- Дополнительные языки.