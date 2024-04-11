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Revival: Recolonization 28.06.2023
Стратегия, Инди, Пошаговая, Научная фантастика
5.9 40 оценок

Состоялся релиз полной версии стратегии Revival: Recolonization

monk70
Новости

HeroCraft выпустила для ПК полную версию 4X-стратегии Revival: Recolonization. Встаньте в битву за Землю, найдите способ одолеть Все-разум, бросьтесь в сложные бои, меняйте стиль игры с пятью разными эмиссарами, манипулируйте климатом и доминируйте всеми способами — искусством дипломатии или путем жестокого ядерного истребления.

The Revival: Recolonization 1.0 — это усовершенствованная версия раннего доступа, включающая все функции, которые мы планировали и о которых просило сообщество:

  • Улучшенная дипломатия, новые условия победы, новые юниты, новые враги.
  • Пять эмиссаров, которые существенно определяют ваш стиль игры.
  • Улучшенная система событий — ваш выбор будет иметь большее влияние на игровой процесс.
  • Карта Земли.
  • Дополнительные языки.
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