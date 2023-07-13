Новый трейлер Ride 5 раскрывает невероятный реализм, где можно будет отследить температуру трассы ©

Совсем скоро состоится релиз нового гоночного симулятора Ride 5 на сверхскоростных мотоциклах от разработчиков из студии Milestone. Авторы проекта решили опубликовать еще один трейлер игры, который выделяет его самые главные особенности. Как отмечают в Milestone, игроков ждет самая продвинутая и реалистичная гонка.

Благодаря потенциалу консолей нового поколения и современному железу на ПК, разработчики Ride 5 смогли обеспечить невероятную детализацию каждого элемента игры. Теперь геймеры смогут с большей точностью рассмотреть уникальные модели мотоциклов и оценить реалистичные визуальные эффекты проекта.

Острые ощущения начинаются с простого взгляда на обтекатель, фары и тахометр. Каждая сложная деталь была тщательно обработана, чтобы создать непревзойденное чувство волнения и погружения.

— заявляют в Milestone.

В Ride 5 реализована продвинутая физика, которая учитывает каждую неровность, поворот и погодные условия на трассе. Подвеска и шины мотоцикла будут прямо реагировать на рельеф местности, создавая реалистичные ощущения при торможении и ускорении. Погода может меняться прямо во время вашего заезда, создавая необходимость в постоянном отслеживании температуры покрытия дороги, что может изменить вашу стратегию на протяжении всей гонки.

Релиз Ride 5 состоится 25 августа на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.