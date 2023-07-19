Объявлены системные требования Ride 5 - минимум 8 ГБ ОЗУ и GTX 1650

Студия Milestone S.r.l. представила официальные системные требования Ride 5 для ПК. Если сравнивать с Ride 4, то требования заметно выросли. Увы, разработчики не указали целевую частоту кадров и разрешение для данных требований, но скорее всего это будет 1080p/60 FPS в разделе рекомендуемых. Исходя из этого, для запуска игры на высоких настройках потребуется как минимум RTX 2080 в паре с Ryzen 5600X.
Если же вас не смущает понижение настроек, то вполне можно обойтись GTX 1650 и i3-10100. Помимо этого, вам потребуется 50 Гбайт свободного на вашем HDD. Также, как и во многих современных играх на ПК, рекомендуется 16 Гбайт ОЗУ.
МИНИМАЛЬНЫЕ:
- Требуется 64-битный процессор и операционная система
- ОС: Windows 10 64-Bit or later
- Процессор: Intel i3-10100 / AMD FX-8350 или эквивалент
- Оперативная память: 8 GB ОЗУ
- Видеокарта: GeForce GTX 1650 / Radeon RX 570 или эквивалентная
- DirectX: версии 11
- Место на диске: 50 GB доступного места
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ:
- Требуется 64-битный процессор и операционная система
- ОС: Windows 10 64-Bit or later
- Процессор: Intel i7-10700 / AMD Ryzen 5 5600X или эквивалент
- Оперативная память: 16 GB ОЗУ
- Видеокарта: GeForce RTX 2080 / AMD Radeon RX 6600 XT или эквивалентная
- DirectX: версии 11
- Место на диске: 50 GB доступного места
Ride 5 выйдет 24 августа на ПК, Xbox Series S|X и PS5.