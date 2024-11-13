Tequila Works, разработчики Rime и Gylt, объявили о банкротстве

Испанская инди-студия Tequila Works, наиболее известная своей игрой Rime, объявила о банкротстве, столкнувшись со многими трудностями в последнее время. После объявления основатели студии Рауль Рубио и Лус Санчо в конечном итоге покинули компанию вместе с другими членами руководства.

Теренс Моска, занимающий должность генерального директора, сказал, что, хотя команда гордится тем, что они создали, рыночные условия не благоприятствовали студии.

Сами сотрудники были застигнуты врасплох этой новостью. Руководство студии ожидало, что разработчики продолжат работать еще какое-то время, даже без уверенности в том, что получат зарплату, в попытке восстановить студию.

В своем заявлении Теренс Моска прокомментировал:

С момента своего основания в 2009 году философия разработки игр Tequila Works всегда была сосредоточена на «создании вещей со вкусом». Мы делаем все возможное, чтобы оказать поддержку и направить наши команды в это трудное время.

Помимо Rime, студия работала над Gylt, а совсем недавно — над Song of Nunu: A League of Legends Story в партнерстве с Riot Games.