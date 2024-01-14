Мрачная метроидвания RIN: The Last Child выйдет на ПК 25 января

RIN: The Last Child поведает вам историю о фантастическом мире, сотворённом могущественным Сказочником. Он подарил жизнь своим детям — полубогам и полубогиням, которым вверил охранять различные царства и аспекты этого мира. Но со временем некоторые из детей Сказочника поддались соблазну власти и начали разрушать гармоничный мир, созданный их отцом.

Единственная надежда на спасение теперь — это Рин, младшая дочь Сказочника, недавно пробудившаяся ото сна. Ей предстоит разыскать своих бунтующих братьев и сестёр, победить их и лишить сил, дарованных им отцом. Только так Рин сможет восстановить равновесие в мире и исправить ошибки своих родных.

Сюжет игры основан на древнегреческом мифе о титане Кроне, свергнувшем собственного отца Урана и захватившем власть над миром. Впоследствии Крон был низложен своим сыном Зевсом. Такая смена поколений богов повторяется и в игре. Кроме того, RIN поднимает философские темы выбора между послушанием воле Творца и обретением свободы ценой ответственности за свои поступки.

В процессе прохождения вам предстоит сражаться с многочисленными чудовищами и существами, населяющими мир Сказочника — от мелких вредителей вроде Слизней и Комаров до огромных и опасных монстров типа Крыс или Сплющенных Растений. Но самые сложные битвы ожидают вас в противостоянии с вашими полубожественными родственниками, владеющими могущественной магией.