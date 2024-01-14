Мрачная метроидвания RIN: The Last Child выйдет на ПК 25 января

Польские разработчики из Space Fox Games сообщили, что их новейшая игра, RIN: The Last Child, платформер в жанре Metroidvania, будет доступна в Steam 25 января 2024 года. Консольная версия игры выйдет на PlayStation 4 и 5, Xbox Series X | S и Nintendo Switch к концу первого квартала 2024 года.
RIN: The Last Child — мрачный сказочный платформер с элементами метроидвании. Игрокам предстоит взять на себя роль Рин, героини, способной управлять аспектами магии, и вместе они отправятся на опасную миссию по спасению мира. Создавая различные комбинации заклинаний и делая осмысленный выбор во время игры, каждое приключение станет уникальным.
Рин — младший ребенок Создателя. Мифический мир Арадии погрузился во тьму, и только дети его архитектора могут повернуть этот процесс вспять. Однако миссия старших братьев и сестер Рин пошла не так, как планировалось. Именно самый младший отпрыск является последней надеждой Арадии: обладая только свободной волей, Рин должна научиться управлять магией самостоятельно и спасти умирающий мир.
интересненькое можно будет глянуть