Релиз мрачной метроидвании RIN: The Last Child отложен до 4-го квартала 2023 года

Студия разработки игр Space Fox Games и издатель Klabater сообщили о задержке выпуска игры RIN: The Last Child в жанре метроидвании на основных игровых платформах, включая Steam, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.
Изначально планировалось, что RIN: The Last Child выйдет одновременно на всех платформах 21 сентября 2023 года. Целью игры было предоставить геймерам исключительные игровые возможности. Однако сложность разработки мультиплатформенных игр создала непредвиденные проблемы. Новая дата выпуска назначена на четвертый квартал 2023 года.
В своем твердом стремлении создать незабываемое приключение компания Space Fox Games столкнулась с неожиданными препятствиями в процессе сертификации на консольных платформах. Задержки в процессе лицензирования с корпорацией Microsoft привели к непростому решению перенести выпуск игры на четвертый квартал 2023 года.
Фантазии будоражит смесь Ori (цветовая гамма) и Child of Light (только здесь наверное будет антагонист...?)
я уж думал 3 часть Ori вышла