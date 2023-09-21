Релиз мрачной метроидвании RIN: The Last Child отложен до 4-го квартала 2023 года

RIN: The Last Child познакомит вас с фантастической вселенной, которую выдумал Сказочник. Он дал жизнь своим детям — полубогам и полубогиням, которые стали хранителями разных аспектов мира. Но со временем они поддались искушению зла и начали разрушать то, что создал их отец. Единственная надежда на спасение — это Рин, младшая дочь Сказочника, которая проснулась от долгого сна. Ей предстоит найти своих братьев и сестёр и лишить их силы, чтобы вернуть мир в равновесие.

Игра основана на древнем мифе о Кроне, который сверг собственного отца Урана и стал править миром, а затем был свергнут своим сыном Зевсом. Игра также поднимает тему смены поколений богов, которые должны уступить место новым богам. Кроме того, игра затрагивает вопрос выбора между послушанием власти — отцу (Создателю) или свободе — своей воле и ответственности за свои поступки. Игра имеет три разные концовки, зависящие от ваших решений.

В процессе игры вы будете вступать в бой с различными существами, которые населяют мир Сказочника. Среди них есть как маленькие и безобидные животные, например, Слизни и Комары, так и большие и опасные чудовища, например, Крысы или Сплющенные Растения. Но самые сложные сражения ждут вас с вашими родными — пятью полубогами, которые обладают мощной магией.