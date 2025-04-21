Kodansha выпускает экшен-РПГ Rise of Rebellion от соло разработчика

Японская компания Kodansha, более известная изданием журналов манги и владением интеллектуальными правами на них, выпустила экшен-РПГ Rise of Rebellion на ПК через Steam. Игра была создана соло-разработчиком Hytacka и появилась в рамках Kodansha Creators' Lab, которая также поддерживает такие проекты, как Guns Undarkness Сёдзи Мегуро.

Эта инди-игра в значительной степени вдохновлена Souls играми от FromSoftware, особенно со средневековым фэнтезийным сеттингом и сложными боями с врагами. Игроку предстоит аккуратно выигрывать сражения, внимательно следя за показателями выносливости своего персонажа и противника в том числе.