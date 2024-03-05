В новом рейтинге Rise of the Ronin присутствуют упоминания о сексе и насилии

Управление по развитию СМИ Сингапура опубликовало свой рейтинг Rise of the Ronin, определив, что игра для PS5 предназначена для взрослой аудитории, т. е. поместив ее в диапазон «M18», в основном из-за упоминаний о насилии и сексе.

Проблема была легко предсказуемой, даже несмотря на то, что новая игра Team Ninja, казалось, могла вписаться в промежуточный диапазон. Очевидно, что во время драк на экране появляется кровь, кроме того, кажется, есть сексуальные отсылки, возможно, основанные на привычках и обычаях Японии 19-го века, представленных с определенной достоверностью.

Согласно описанию, Rise of the Ronin содержит сцены довольно откровенного насилия с обильным кровотечением во время боев на мечах, что побудило классификационную группу выбрать самый высокий возрастной диапазон. Говорят о «кровопролитии, сценах, в которых персонажей режут, пронзают и даже обезглавливают, что приводит к реалистичному изображению боя и его последствий», говорится в описании.

Эти элементы также сопровождаются дополнительным контентом, который включает в себя наводящие на размышления темы и отношения, а также «последствия интимных отношений между персонажами». В описании также упоминаются «необязательные сцены секса между персонажами одного пола» со ссылками на интимные отношения различных типов, «включая сцену, где одна женщина поверх другой, прежде чем экран погаснет». Другие сцены показывают гейш в действии и явные упоминания секса в разговорах между персонажами, хотя никаких подробностей не упоминается.

Недавно мы видели трейлеры к игре, в которых представлены оружие и различные стили боя, а также трейлер об открытом мире и окружающей среде.

Релиз назначен на 22 марта 2024 года на PS5.