В Steam выпустили улучшенную локализацию для первой Risen

В сообществе цифрового магазина Steam состоялся релиз масштабного обновления для русской версии первой части Risen. Энтузиасты подготовили проект, призванный исправить многочисленные недочеты и технические ошибки официального перевода, за который изначально отвечала компания Новый Диск.
Авторы модификации проделали комплексную работу над текстовой и звуковой составляющими игры. В обновленной версии 2.0 были устранены слышимые оговорки актеров дубляжа, а также скорректирован неверный перевод отдельных фраз, ранее искажавший смысл сказанного персонажами. Создатели патча уделили особое внимание лору вселенной, благодаря чему вся игровая терминология, включая названия локаций и титулы, была приведена к полному единообразию.
Помимо смысловых правок, локализация претерпела значительные визуальные и типографические изменения. Текст прошел полную процедуру ёфикации, а для более комфортного чтения был добавлен специальный стилизованный шрифт. Энтузиасты заменили стандартные кавычки и дефисы на литературные аналоги, а также добавили пробелы в числовые значения. Также была исправлена логика построения диалогов в соответствии с немецким оригиналом, что позволило устранить проблемы с перепутанными репликами и несоответствием голосов персонажей. Ознакомиться с руководством и загрузить файлы можно на платформе Valve.
