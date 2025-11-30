ЧАТ ИГРЫ
Risen 01.10.2009
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
8.9 2 484 оценки

В Steam выпустили улучшенную локализацию для первой Risen

Extor Menoger Extor Menoger

В сообществе цифрового магазина Steam состоялся релиз масштабного обновления для русской версии первой части Risen. Энтузиасты подготовили проект, призванный исправить многочисленные недочеты и технические ошибки официального перевода, за который изначально отвечала компания Новый Диск.

Авторы модификации проделали комплексную работу над текстовой и звуковой составляющими игры. В обновленной версии 2.0 были устранены слышимые оговорки актеров дубляжа, а также скорректирован неверный перевод отдельных фраз, ранее искажавший смысл сказанного персонажами. Создатели патча уделили особое внимание лору вселенной, благодаря чему вся игровая терминология, включая названия локаций и титулы, была приведена к полному единообразию.

Помимо смысловых правок, локализация претерпела значительные визуальные и типографические изменения. Текст прошел полную процедуру ёфикации, а для более комфортного чтения был добавлен специальный стилизованный шрифт. Энтузиасты заменили стандартные кавычки и дефисы на литературные аналоги, а также добавили пробелы в числовые значения. Также была исправлена логика построения диалогов в соответствии с немецким оригиналом, что позволило устранить проблемы с перепутанными репликами и несоответствием голосов персонажей. Ознакомиться с руководством и загрузить файлы можно на платформе Valve.

15
7
Комментарии:  7
Кей Овальд

Круто, даже перепройти захотелось.

3
Огонь В ночи
лору вселенной, процедуру ёфикации

А русскими словами это написать нельзя? А то сразу вспоминаются слова из песни....Любит наш народ всякое Г.ВНО, всякое Г.ВНО любит наш народ..

2
RaMzZzEsll

Нее не хочу, будет уже слишком скучно проходить.

1
malars0

главное вовремя, ага...

1
Юрий Пенкин

пускай теперь thq nordiq внедрит это исправление в официальную версию игры, как это сделали с enclave недавно

вортигонт вортигонтович

перепройти захотелось

Stas776

Я думал прям в патч внедрили, а не отдельно