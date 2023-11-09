Risk of Rain Returns отлично стартовала в Steam

По случаю события, посвященного этой серии, компания Gearbox Publishing выпустила игру Risk of Rain Returns для ПК и Nintendo Switch, причем с весьма впечатляющими результатами: она уже заняла первое место в Steam среди премиум-игр.
Игра стоит 467 рублей и на момент написания этой новости уже имеет более 2 000 пользовательских отзывов, 90% из которых - положительные. Сложно сказать, как обстоят дела с игрой на Nintendo Switch, но, учитывая привлекательность серии, она может превзойти эти результаты.
Успех Risk of Rain Returns не возник из ниоткуда, учитывая, что это ремастированное и расширенное издание очень успешной игры, из которой родилась серия, до сих пор выпускавшая только хиты. Что уж говорить о Risk of Rain 2, новое расширение для которой было анонсировано совсем недавно, - несмотря на то, что это инди-игра, ее продажи исчисляются миллионами.
Разумеется, в Risk of Rain Returns полностью переработана графика: высокое разрешение, новые враги, новые зоны и многое другое. Одним словом, это не просто повторение оригинальной главы, а продукт с новым содержанием. Его наверняка оценят те, кто любит Risk of Rain (которая все еще продается).
старт трышака