Risk of Rain Returns отлично стартовала в Steam

Хардкорный платформер с элементами рогалика, заточенный на изучение игроком мира, генерируемого случайным образом. И хоть напряженное дыхание смерти в затылок и молниеносные стычки с толпами врагов не дадут скучать, в этот пиксельный мир лучше погружаться с друзьями.

Смерть, как лучший урок в следующий раз не делать что-либо, будет преследовать вас и ваших друзей на протяжении всей игры. Попробуйте отдать свою судьбу фортуне, беззаботно следуя навстречу рандомно генерируемым врагам и боссам.

Каждый закоулок неизвестной местности может принести душевную боль и негодование от совершенной ошибки, а также новое оружие, ракетный ранец или даже дракона. Не бойтесь быть смелыми! А в случае смерти, отправляйтесь исследовать совершенно новый мир.