Свежий чарт продаж Steam: Risk of Rain Returns дебютировала на третьем месте, а Like a Dragon Gaiden на восьмом

Valve представила свежий рейтинг продаж премиум-игр в Steam за период с 7 по 14 ноября.

Call of Duty продолжает удерживать лидерство, а на втором месте оказался портативный компьютер Steam Deck.

Из новинок недели, особо отличились Risk of Rain Returns и Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, а ремастер Stronghold оказался на одиннадцатом месте.

ARK: Survival Ascended продолжает свое падение и уже готова к вылету из первой десятки. EA Sports FC 24 рухнула на шестое место по сравнению с прошлой неделей, а Baldur’s Gate 3 продолжает пользоваться популярностью и даже смогла пробраться на более высокое место, по сравнению с прошлой неделей.