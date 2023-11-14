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Risk of Rain Returns 08.11.2013
8.2 68 оценок

Свежий чарт продаж Steam: Risk of Rain Returns дебютировала на третьем месте, а Like a Dragon Gaiden на восьмом

butcher69
Новости

Valve представила свежий рейтинг продаж премиум-игр в Steam за период с 7 по 14 ноября.

Call of Duty продолжает удерживать лидерство, а на втором месте оказался портативный компьютер Steam Deck.

Из новинок недели, особо отличились Risk of Rain Returns и Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, а ремастер Stronghold оказался на одиннадцатом месте.

ARK: Survival Ascended продолжает свое падение и уже готова к вылету из первой десятки. EA Sports FC 24 рухнула на шестое место по сравнению с прошлой неделей, а Baldur’s Gate 3 продолжает пользоваться популярностью и даже смогла пробраться на более высокое место, по сравнению с прошлой неделей.

  1. Call of Duty
  2. Steam Deck
  3. Risk of Rain Returns
  4. Baldur's Gate 3
  5. Lethal Company
  6. EA Sports FC 24
  7. Football Manager 2024
  8. Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name
  9. ARK: Survival Ascended
  10. Dead by Daylight
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Risk of Rain Returns
08.11.2013
Комментарии: 1
Ваш комментарий
-zotik-

"Через месяц о вашем бг3 никто и не вспомнит" ну ну

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