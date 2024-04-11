Gearbox показала первый геймплейный трейлер яркого экшена RKGK / Rakugaki

Gearbox и Wabisabi Games анонсировали новую однопользовательскую приключенческую экшен-игру RKGK / Rakugaki для PC через Steam, которая выйдет летом 2024 года.

Игроки будут управлять главной героиней Валой, пока она и команда RKGK объединяют свои усилия, чтобы освободить Кэп-Сити от контроля B Corp. Тайные сокровища, скрытые пути и граффити - вот что ждет игроков в игре.

Игровой процесс будет состоять из цепочки прыжков, рывков, скольжений и ударов, чтобы достичь состояния течения в режиме Defacer, в результате чего мир Валы превратится в "анимированную страну чудес". Для достижения успеха необходимо овладеть маршрутами и скоростью Валы. Она также может использовать способности к рисованию для передвижения и боя.