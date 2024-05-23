Состоялся релиз футуристического платформера RKGK / Rakugaki

RKGK / Rakugaki, футуристический 3D-платформер, разработанный Wabisabi Games и изданный Gearbox, уже доступен на PC. Действие игры происходит в городе Кэп-Сити, где игроки управляют Валой, художницей-граффитисткой, которая с помощью своей команды противостоит деспотичному мистеру Баффу и B Corp.
Проходя уровни, Вала будет преодолевать препятствия, скакать по рельсам, совершать двойные прыжки и наносить удары по врагам. Ее дрон, AYO, помогает ей скользить по воздуху и наносить метки на окружающую среду по пути к самым впечатляющим местам для граффити. Вала также может активировать Defacer, чтобы набрать скорость и продолжить соединять в цепочку приемы обхода.
Заработанная валюта позволяет покупать совершенно новые наряды или отдельные предметы одежды, такие как куртки, топы, юбки, кроссовки и многое другое. Вала также может по-разному настраивать свои граффити и AYO.
RKGK / Rakugaki продается в Steam за 674 рублей. О других платформах пока не сообщается, но следите за обновлениями.
Раку-гаку-куку ... // Даниил Панкрев