Состоялся релиз футуристического платформера RKGK / Rakugaki

RKGK переносит игроков в мрачный нео-бруталистский мегаполис Кэп-Сити, находящийся под гнётом зловещей корпорации B Corp. Главная героиня Вал вместе со своей командой RKGK ставит перед собой цель освободить город, используя граффити как мощное средство сопротивления и самовыражения.

Геймплей сочетает в себе элементы экшена, паркура и художественного творчества. Игроки смогут исследовать холодные бетонные джунгли Кэп-Сити, разыскивая секретные сокровища и скрытые пути. Особые способности Вал к рисованию позволят ей стильно перемещаться по городу, сея хаос и оставляя яркие граффити на стенах зданий.

Борьба с врагами и перегрузка чувств героини станут ключевыми механиками игры. Используя цвет как источник силы, игроки смогут вывести Вал за пределы её возможностей и вернуть контроль над ситуацией. Граффити в игре — это не просто декоративный элемент, а средство сопротивления и защиты угнетённых жителей Кэп-Сити.

А ещё игра предлагает широкие возможности кастомизации внешнего вида героини. Множество вариантов окраски и косметических настроек позволят создать уникальный образ Вал, соответствующий её мятежному духу и стилю.