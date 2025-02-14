Создатели Roadcraft в новом трейлере показали различные регионы

Saber Interactive и Focus Entertainment выпустила новый трейлер игры Roadcraft, в котором представили несколько регионов из следующей игры от создателей Snowrunner, которая должна заинтересовать любителей бездорожья.
Saber утверждает, что Roadcraft — это продвинутый симулятор нового поколения, который создан с использованием последней версии движка этой студии. Ключевым элементом является предельно реалистичная физика, учитывающая массу и размер объектов. В последнем ролике был представлен фрагмент игрового процесса и 3 карты с конкретными задачами: Precipice (обеспечить снабжение и остановить наводнения), Sojourn (перенаправить газ, остановить стоки), Sandswept (восстановить электроэнергию, перестроить). Всего в игре будет 8 разнообразных карт, каждая площадью 4 км2.
Ниже вы можете увидеть последний геймплей от Roadcraft выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X | S и ПК 20 мая.
Очень жду!
Надеюсь будет нормальная, а не как экспедиция. Вот им бы сюжет в их игры. В вр очень прикольно не просто заниматься доставками, а выполнять миссии с сюжетом. А не просто, вот у нас тут жопа строй. Ещё бы фишку из дед Стрейдинг с онлайном и общим строительством
Он там типо есть, но очень
Выглядит шикарно, но как всегда мир мертвый. Могли бы НПС (строителей, рабочих) добавить в определенные места. Хоть бы какую то жизнь в мир бы это да привносило. Или животных, птиц, которые бы паслись на фермах, или в чащах леса бегали бы, и убегали бы при виде техники. Но что еще хуже, даже водителя теперь нет в кабине походу. Мда, это печально. Но выглядит конечно поинтереснее Snowrunner. Более интересный геймплей, да и графика естественно привлекает.
В Mudrunner помню были птицы
Да, когда сигналишь, они из ниоткуда появляются и улетают. И в Snowrunner та же фишка есть, плюс в небе еще летают. И даже это дает ощущение, что все таки мир не совсем безжизненный. Но всё же, лучше было бы если и живность и людей добавили. Вот за, что нравится American-Euro Truck Simulator, а за то что там всё это есть, и ты чувствуешь, что вокруг кипит жизнь. Ты даже когда через города едешь по улицам, ходят люди, так же есть ощущение, что в домах, высотках живут люди, занимаются своими делами. И от этого ты больше ощущаешь погружение в игру. Даже в такую простую. Как по мне это важная часть любой игры, чувствовать, что ты в мире не один, и где-то ходят НПС, или прочая живность. И как было бы здорово чтобы и в этой серии игр, мир чувствовался живым. Потому что лично для меня, эта серия игр намного интереснее простых перевозок по типу American-Euro Truck Simulator. В общем выйдет, посмотрим, но походу мир реально будет опять пустым.
100% будет крутая игруха.
Я убью в эту игру всё своё свободное время.
Купить или не купить предзаказ? Но очень хочется....Ведь мне заинтересовала такая игра)
Подожди первых отзывов. Вдруг будут проблемы как с Expdeditions
Ок. Посмотрим на релизе, если игра стрельнет, то можно купить.
Надеюсь, не америку эту ублюдочную восстанавливать будем.