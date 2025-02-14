Создатели Roadcraft в новом трейлере показали различные регионы

Saber Interactive и Focus Entertainment выпустила новый трейлер игры Roadcraft, в котором представили несколько регионов из следующей игры от создателей Snowrunner, которая должна заинтересовать любителей бездорожья.

Saber утверждает, что Roadcraft — это продвинутый симулятор нового поколения, который создан с использованием последней версии движка этой студии. Ключевым элементом является предельно реалистичная физика, учитывающая массу и размер объектов. В последнем ролике был представлен фрагмент игрового процесса и 3 карты с конкретными задачами: Precipice (обеспечить снабжение и остановить наводнения), Sojourn (перенаправить газ, остановить стоки), Sandswept (восстановить электроэнергию, перестроить). Всего в игре будет 8 разнообразных карт, каждая площадью 4 км2.

Ниже вы можете увидеть последний геймплей от Roadcraft выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X | S и ПК 20 мая.